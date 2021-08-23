印度和菲律賓在南海舉行海上合作演習

據印度國防部8月23日介紹稱，印度海軍正在向西太平洋部署的特遣艦隊中的拉傑普特級導彈驅逐艦“蘭維傑”號 （INS Ranvijay）和小型護衛艦“科拉”號（INS Kora）當天在西菲律賓海域，與菲律賓海軍的“何塞·黎薩”級護衛艦二號艦“安東尼奧·盧納”號（BRP Antonio Luna FF-151）舉行了海上合作演習。

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印度國防部通過聲明表示，“演習期間進行的聯合演練包括一些作戰演習，兩國海軍的參演艦艇對通過這種海上作戰互動實現的互操作性的鞏固表示滿意。”

聲明指，“印度海軍艦艇目前部署在西太平洋，目的是加強與夥伴國家的海上安全合作。因此，與‘安東尼奧·盧納’號的互動是印度海軍鞏固與菲律賓海軍雙邊關係的一個豐富的機會。遵照現行的大流行病準則，演習以非接觸方式進行，所有必要的健康和安全協議都得到了嚴格遵守。演習結束後，印度海軍艦艇計畫停靠馬尼拉港進行補給。”

印度國防部表示，“印度和菲律賓有着多年來建立的、跨越所有領域的、非常強大的防務和安全夥伴關係。兩國海軍仍然致力於進一步加強在海洋領域的雙邊合作，以實現確保一個穩定、和平和繁榮的印度-太平洋的集體目標。”

此前，印度國防部8月2日宣布，為了推行印度的“東方行動”政策（Act East）並加強與友好國家的軍事合作，印度海軍東部艦隊的一支特遣艦隊計畫從2021年8月初開始在東南亞、南中國海和西太平洋進行為期兩個多月的海外部署。