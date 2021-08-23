美參議院外委會主席致電立陶宛外長 台外交部：全力聲援立陶宛

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月21日與立陶宛外交部長蘭斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話，並指支持立陶宛擴大與台灣關係的決定。台灣外交部23日表示，將繼續串聯美國行政部門、國會、歐盟及其他支持民主自由理念相近國家，全力聲援立陶宛，展現民主陣營不受脅迫、堅守立場的團結力量。

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據美國國務院發言人辦公室介紹，布林肯在與蘭斯柏吉斯通話中重申了兩國關係的力量和廣度。美國國務院的聲明指，“布林肯國務卿強調，面對中華人民共和國的脅迫行為，美國對我們的北約盟友和歐盟夥伴立陶宛給予了堅定的聲援。布林肯國務卿和外交部長還討論了盧卡申科政權對白俄羅斯公民社會的暴力鎮壓。國務卿和和外長重申了我們對白俄羅斯民主運動的不屈不撓的支持，並呼籲盧卡申科政權立即停止對白俄羅斯人的鎮壓，停止其精心策畫的非正規移民越境活動。”

立陶宛外交部的聲明指，“布林肯先生表示，美國對立陶宛發展與台灣的經濟關係的努力給予強有力的政治支持。立陶宛和美國的外交領導人形容中國對立陶宛的單邊侵略行動和政治壓力是完全不可接受的，並同意採取協調的雙邊行動來幫助立陶宛抵禦中國的侵略性壓力。” 布林肯說，“面對侵略性的壓力，我們堅定地聲援立陶宛，並為有立陶宛這樣的北約盟友和歐盟夥伴而感到自豪。” 蘭斯柏吉斯表示，“我們讚賞美國對立陶宛的大力支持和特殊的政治和外交聲援，同時抵制來自威權政權的壓力並捍衛民主價值觀。”

美國國會參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）22日還與蘭斯柏吉斯進行了通話。會談中，二人就立陶宛與美國的合作進行了討論，梅嫩德斯並表達了對立陶宛在台灣問題和移民危機問題上的支持。立陶宛外交部的聲明稱，“蘭斯柏吉斯部長感謝美國在台灣問題上對立陶宛的支持，美國國務卿布林肯在8月21日與部長的談話中也表達了這一點。蘭斯柏吉斯先生強調，立陶宛目前同時面臨著許多挑戰，如新冠病毒大流行、來自白俄羅斯的非法越境者流動以及來自中國的壓力。”

聲明指，“梅嫩德斯強調，立陶宛是民主的 ‘黃金標準’，在共同價值觀受到威脅的時候，美國將以一切可能的方式支持立陶宛。梅嫩德斯先生說，立陶宛面臨的挑戰是對所有其他民主國家的考驗。” 蘭斯柏吉斯要求美國繼續向立陶宛政府提供政治支持，並向立陶宛企業提供實際支持，並評估供應鏈的多樣化，“因為在中國經營的立陶宛公司目前正面臨前所未有的壓力”。他表示，動員國際社會支持中國的威脅對立陶宛也很重要，立陶宛將與美國一起尋求援助，並與其他歐盟成員國和國際組織合作。

通話中，蘭斯柏吉斯還感謝美國政治家們對白俄羅斯反對派的公開政治支持。他說，“今天，共同的價值觀和民主國家的秩序受到了威脅，我們與美國一起呼籲對威權政權的侵略行為作出國際反應並採取統一的立場。”此外，立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）周一在推特上寫道，“今天，我們悼念共產主義和納粹主義的受害者，並承諾盡一切努力，讓獨裁者不再因沉默、優柔寡斷或綏靖而得到滿足”。她就波羅的海之路的配圖附文稱，“32年前，一個由200萬人口組成的鏈條顯示出奪回我們自由的決心。今天，我們捍衛自由的意願與以往一樣強烈。”

台外交部周一表示，“正密切注意自從立陶宛政府決定同意台灣設立代表處後，所遭遇到一連串來自中國等威權體制逼迫其退讓的各種複合式威脅手段，包括立陶宛媒體近期報導中國暫停審查食品進口申請，及停止出口關鍵原物料等經貿報復及壓迫措施。”台外交部稱，其他還包括外交降級、軍事演習、邊境難民問題、網路駭客入侵及影響力操作等多重艱難考驗，企圖施壓立陶宛改變與台灣強化關係的決定。”

據中央社報導，台外交部強調，“台灣與立陶宛共享自由、民主與尊重人權、法治等核心價值的友好夥伴，面對威權體制窮盡一切手段的逼迫威脅，台灣積極拓展與立陶宛等波海國家關係的堅定決心從未改變，也將會繼續串聯美國行政部門、國會、歐盟及其他支持民主自由的理念相近國家，全力聲援立陶宛，展現民主陣營不受脅迫、堅守立場的團結力量。”據悉，民進黨立委邱志偉當天還透露稱，感謝立陶宛近來支持台灣的舉動，日前致函邀請立陶宛議長訪台。