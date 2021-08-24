德國外長：無法救出所有的人

阿富汗危機給德國帶來挑戰。在周二的七國視頻會議阿富汗危機峰會後，德國總理默克爾表示，沒有美國，八月三十一日後不會再有撤離空運行動。德國外長馬斯在柏林表示，無法救出所有的人。

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據德國電視一台，德國廣播電台報道，德國總理默克爾表示，沒有美國，八月三十一日後不會再有撤離空運。外長馬斯表示，不是所有獲准離開阿富汗的人都能在未來幾天里從喀布爾機場安全離去。即便喀布爾機場的國際部署會比原定的八月三十一日結束日要延長幾天，也仍然不能將所有希望離去的人空運出來。

據這位外交部長的消息，到目前為止，聯邦國防軍通過喀布爾機場已經疏散了大約3800名需要保護者，其中包括351名德國公民。外交部還與大約100名其他德國人保持聯繫。

馬斯表示，德國政府正與美國、土耳其和其他夥伴協商，讓機場能繼續“在民運條件下運營”。他還透露說，德方還與阿富汗鄰國談判，希望他們能接納從陸路逃離的人，並為此撥款一億歐元。德國也在與塔利班談判。

阿富汗當地工作人員對德國政府尤其是默克爾總理提出了嚴歷批評。他們指責德國各聯邦部委互相阻止救援工作。總理默克爾本來可以干預，但她沒有干預。

德國聯邦議院外交委員會主席呂特根向德新社表示，目前的阿富汗亂局是“道德和政治上的慘重失敗”。

《南德意志報》報道說：巴州州長索達爾批評美國總統拜登撤軍阿富汗“是個錯誤”。阿富汗的局勢“令人羞愧。”