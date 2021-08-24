拜登決定暫維持8月31日撤離期限 已有美軍開始離開阿富汗

據美國有線電視新聞網（CNN）8月24日報導，在確定塔利班報復或發生恐怖襲擊的風險過高之後，美國總統拜登（Joe Biden）將暫時堅持在8月31日的最後期限從阿富汗撤軍。另就兩名美方官員透露的信息，隨着撤離工作進入最後一周，第一批美國軍隊已經開始離開阿富汗。

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美國白宮新聞發言人珍‧普薩基（Jen Psaki）說，拜登當天上午在七國集團領導人視頻峰會中轉達了他的決定，明確表示堅持撤軍時間表的決定在很大程度上是由上述這些安全風險驅動的。普薩基在一份聲明中說，“總統傳達了我們在喀布爾的任務將根據我們的目標的實現而結束。”聲明稱，“他確認我們目前正按計畫在8月31日前完成，並提供了關於疏散希望回家的美國人、第三國國民和戰爭期間是我們盟友的阿富汗人的最新進展。”

普薩基說，拜登指出，在這個現在由塔利班控制的國家，風險每天都在增加。她說，總統特別警告了恐怖襲擊的可能性，這已成為拜登政府內部的一個嚴重關切。不過，拜登還是要求提供應急計畫，以備他日後確定美國需要在阿富汗停留更長時間。在七國集團的視頻會議上，拜登表示，如果與塔利班的關係發生變化，有可能將撤離延長到本月底的最後期限之後。

白宮就當天七國領導人會議的聲明說，“拜登還明確表示，隨着在當地行動的每一天，我們的部隊都增加了風險，來自‘伊斯蘭國-呼羅珊省’（ISIS-K）的威脅越來越大，在8月31日前完成任務取決於與塔利班的持續協調，包括繼續讓撤離人員進入機場。此外，總統已要求五角大樓和國務院制定應急計畫，以便在必要時調整時間表。” 據一位熟悉會議的消息人士指，美國的歐洲盟友在會談中強調，他們希望確保美國考慮延長期限的任何可能性。

一位美國政府官員說，在主張月底離開阿富汗的同時，拜登認為當地發生襲擊的風險“非常高”。據悉，拜登在與七國集團領導人的會談中發表了7分鐘的講話。此外，據 CNN引述美國國防官員的話稱，目前，喀布爾國際機場總共5800人的美軍只離開了 “幾百人”，而撤離任務仍然是當地工作的重點。其中一名官員說，“到目前為止，減員並不影響任務，當地的指揮官可以決定哪些軍事人員單位已經成為多餘的。這一決定可以基於一些因素，包括機場開放的登機口數量，通過的人數，以及更多。”

該官員說，“如果你能有一個較小的任務集並仍然執行任務，那麼你就能減少你的足跡並降低你的風險。”報導指，美國國防部意識到來自ISIS-K和其他恐怖組織在機場周圍造成的威脅，並且已經為美國公民和阿富汗撤離人員制定了通往外地的備用路線。此外，塔利班發言人周二重申，不希望美國在8月31日之後在阿富汗有軍事存在，並警告說，如果美國停留更長時間，將會有“後果”。

美國國防部發言人約翰‧柯比（John Kirby）周二上午說，“任務的時間表沒有改變，即在本月底前完成這一任務”。他稱，“如果發生最壞的情況，你不希望那裡的人超過你的需要”。另據了解，美國國會內多名民主黨議員呼籲拜登推遲8月31日美軍撤出阿富汗的最後期限，認為美國的軍事存在對於美國人和阿富汗夥伴的安全撤離至關重要。

據悉，在國會聽取了拜登政府官員關於阿富汗局勢的機密通報後，眾議院軍事委員會的三名民主黨籍議員敦促拜登重新考慮這一期限。眾議員安迪·金（Andy Kim）向媒體表示，“求助的呼聲不是我們可以忽視的”。曾在阿富汗參加過兩次戰鬥部署的前陸軍遊騎兵傑森·克勞（Jason Crow）說，“最後期限是任務完成的時候，我們把我們的人帶回家”。共和黨籍鍾議員加拉格爾（Mike Gallagher）上周曾提出立法，如果獲得通過，將限制五角大樓撤軍的能力，直到疏散完畢，除非有迫在眉睫的敵對行動威脅。

一位高級政府官員周二告訴記者，美國國土安全部部長馬約爾卡斯(Alejandro Mayorkas)正在利用他的假釋權，允許一些阿富汗撤離人員進入美國，同時等待他們的申請被處理。這位官員說，在某些情況下，馬約爾卡斯正在使用他的假釋權，讓那些正在申請中但尚未完成申請程序的特別移民簽證（SIV）申請人有可能獲得假釋。

據政治新聞網站Politco的記者介紹，塔利班現在已經開始阻止試圖通過機場大門進入喀布爾國際機場的人。不僅僅是阿富汗人，還有美國公民。非正式團體協調需要臨時調整人們的方向。普薩基則在周二下午的記者會上表示，“儘管塔利班封鎖了機場，但阿富汗口譯員和其他人應該能夠到達喀布爾機場”。普薩基稱，“我們優先考慮的個人......我們的期望是，他們將能夠到達機場。”