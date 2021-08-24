歐盟領導人向拜登表達對確保喀布爾機場安全以完成撤離關切

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）8月24日參加了七國集團領導人與北約秘書長和聯合國秘書長就阿富汗局勢召開的視頻會議。米歇爾會後向媒體介紹稱，就撤離問題，“我們向美方提出的關切涉及兩個具體方面：第一，需要確保機場的安全，只要有必要，以完成行動；第二，公平和公正地進入機場，讓所有有權撤離的國民進入。”

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米歇爾向媒體表示，“我們剛剛參加了七國集團領導人關於阿富汗的虛擬會議。首先，我們處理了仍然是我們最緊迫的優先事項：聯盟的公民、阿富汗工作人員及其家屬的安全撤離。”他說，“歐盟及其成員國不遺餘力地疏散歐盟公民，以及那些與我們建立了信任關係的人。我們對他們安全抵達喀布爾機場的能力感到擔憂。我們呼籲阿富汗新當局允許所有希望前往機場的外國和阿富汗公民自由通行。”他補充說，“我們也向我們的美國朋友和夥伴提出了這個問題，涉及兩個具體方面：第一，需要確保機場的安全，只要有必要，以完成行動；第二，公平和公正地進入機場，讓所有有權撤離的國民進入。”

米歇爾續指，“關於人道主義援助和移民，我只想說兩句話。首先，歐盟將盡其所能，支持逃離自己國家的阿富汗人的安全和適當的生活條件。我們將與該地區的國家，特別是伊朗、巴基斯坦和中亞國家合作，以滿足不同的需求。對於那些面臨迫害的人和其他脆弱的阿富汗人來說，將需要國際保護。而歐盟成員國將為這一國際努力作出貢獻。”他說，“第二點：我們要清楚，不要允許為偷渡者和人口販子創造一個新的市場。我們決心控制移民潮，保護歐盟的邊界。”

米歇爾強調，“今天，決定我們將與阿富汗新當局發展什麼樣的關係還為時尚早。我們呼籲實現包容性的政治解決，如果我們想繼續對阿富汗人民產生積極影響，特別是在支持他們的基本需求方面，我們將不得不與新當局打交道。”他說，“這將受制於嚴格的條件，關於新政權的行為和態度。在維護阿富汗公民的政治、經濟和社會成就，以及他們的人權，特別是婦女、女孩和少數民族的人權方面。還有在阿富汗的國際義務方面--特別是安全、打擊恐怖主義和毒品販運方面。”

米歇爾說，“在安全方面，北約和其他盟國之間的合作將是關鍵。在盟國和合作夥伴之間共享數據，以防止外國恐怖主義戰鬥人員入境，也將發揮重要作用。”他說，“最後，關於這些事件的地緣政治影響：結束在阿富汗的軍事行動並不是我們對促進世界法治、民主和人權的承諾的結束。相反，我們應該比以往更加堅定。這一點必須讓那些試圖利用當前局勢的行為者明白。歐盟將繼續堅定地保護和促進其利益和價值觀。”

米歇爾表示，“最後，我想說的是：從阿富汗發生的事件中，我們會有更多的教訓。這些事件表明，發展我們的戰略自主權，同時保持我們的聯盟一如既往的強大，對於歐洲的未來是最重要的。在適當的時候，我將向歐洲理事會的其他領導人提議討論這個問題。”

馮德萊恩發言亦指，“關於人道主義援助，讓我告訴你，我們歐盟在醫療設施、食品分配、緊急供水和衛生設施方面的關鍵行動大多仍在運行。這很好。但當然，我們這些天看到的事件產生了大量的額外需求。我們主要需要幫助那些面臨直接風險的人。這些人是婦女、女孩和兒童，他們占境內流離失所者的絕大多數--阿富汗境內流離失所者的80%是婦女和女孩，到目前為止，阿富汗境內流離失所者的人數達到了370萬左右。這就是為什麼有廣泛的決心來加強對人道主義援助的貢獻。”

馮德萊恩說，“我宣布，委員會將提議將歐盟預算中的人道主義援助增加四倍。我們最初計畫在2021年提供超過5000萬歐元的援助。現在我們將在2021年將其增加到超過2億歐元。這將有助於滿足阿富汗人的緊急需求，包括在阿富汗，當然也包括在鄰近的東道國。”她表示，“我想談的第二個話題是關於發展援助的討論。我和其他許多人都強調，未來的發展援助必須是基於條件的。它總是以條件為基礎，與基本價值觀、人權，當然還有婦女的權利相聯繫。”

馮德萊恩說，“而且不言而喻，未來的發展援助也必須嚴格基於條件。正如你現在可能看到的，我們在歐盟的發展援助中為阿富汗預留了10億歐元，用於未來7年。這一援助現在被凍結了。在我們有堅實的保證和可靠的實地行動證明條件得到滿足之前，其被凍結。”她說，“最後，關於移民問題。正如我所說，面臨風險最大的是受過教育的婦女，是女孩，是女記者、人權活動家、女教師、法官、律師，僅舉幾例。50個國家參加了北約國際安全援助部隊的任務，36個國家參加了堅決支持的任務。”

馮德萊恩說，“因此，保護這些最脆弱的人顯然是一個全球合作的問題，從一開始就必須這樣處理。這些人不應該落入走私者的手中。他們需要安全的途徑。”她指出，“因此，我歡迎在七國集團會議期間，加拿大和英國宣布了大量的重新安置人數：分別為21000人和20000人。美國也宣布了他們對重新安置的承諾。重要的是，這個問題必須在全球範圍內處理，必須加以協調”。馮德萊恩說，“我們建立了重新安置論壇，這是一件好事。重新安置論壇，不僅有委員會和成員國，而且還有聯合國難民署、國際移民組織、美國和加拿大。在那裡，我們可以以現在這種嚴峻形勢下所需要的方式協調重新安置工作。”

馮德萊恩說，“我認為，除了我剛才提到的那些國家，參加北約任務的其他國家也應該為這一努力作出貢獻。歐盟也準備發揮其作用。我們正在研究必要的預算手段，以支持那些將挺身而出並幫助重新安置的歐盟成員國。”她說，“除了為明確界定的群體採取這些非常有針對性的措施外，我們的主要努力應該是確保，正如我所說的，國內流離失所的阿富汗人得到支持，或者國際社會為他們在鄰國的支持作出貢獻。因此，對該地區的支持也是最重要的。因此，我們將繼續，當然，也是作為一個歐盟，與鄰近地區的國家合作。”

馮德萊恩表示，“最後，讓我再次強調，我們這些天看到的這些事件都強調了成員國和歐洲議會迫切需要就我們提議的移民和庇護公約達成協議。我們需要一個充分運作的系統，使我們能夠有效管理我們的邊界，確保成員國之間的團結，並與原籍國和過境國合作。”