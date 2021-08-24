美國務卿承認延遲從阿富汗撤離須經塔利班同意 中情局長與塔利班協商

總統拜登表示，美國8月31日前從阿富汗撤離的計畫可能要延遲。國務卿布林肯接受哥倫比亞廣播公司(CBS)《面對全國》節目訪問時，承認美國若要延遲撤離僑民，必須徵得塔利班同意。

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《面對全國》主持人加勒特(Major Garrett)詢問：外傳華府與塔利班達成某種協議，“對於美國公民撤離，我們必須徵詢塔利班的同意，這是真的還是假的？”

布林肯回答：“他們控制了喀布爾，這是我們必須面對的事實。”

賈瑞特接着問：對於如此狀況是否感到妥當？布林肯回答：“我所關注的焦點，我們大家都關注的焦點，是讓僑民能夠撤離，並且確保我們盡一切能力做到。”布林肯說：“在這個情況下，完成任務的先決條件，就是要跟已經掌控喀布爾的塔利班接觸。”

另據《華盛頓郵報》援引一名美國官員報導，中央情報局局長伯恩斯周一在喀布爾秘密會見了塔利班政治委員會負責人巴拉達爾(Abdul Ghani Baradar)。這是美國政府高官與塔利班領導人之間的首次高級別對話。

《華盛頓郵報》報導說，雙方討論的內容為美國從阿富汗撤軍、撤僑的最後期限。

另據報道：塔利班發言人在當地時間24日表示，不會接受美國延長阿富汗撤離期限的請求，他說：“如果延長這個期限，就意味着他們將延長佔領的時間，”“這就會引起我們的反應。”