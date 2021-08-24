美特種部隊已用直升機開始撤離喀布爾城外人員 阿臨時總統：塔利班包圍地區出現人道危機

據《華盛頓郵報》8月23日引述一名國防官員的話說，美國特種作戰部隊已經開始在阿富汗首都喀布爾以外的地方進行飛行，以營救被圍困在那裡的美國人，並將他們帶回機場。

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報導指，美國國防部表示，美軍已經在喀布爾國際機場外進行了多次飛行，以接觸受困的美國人。五角大樓發言人約翰·柯比（John Kirby星期一對記者說，繼上周的另一次行動之後，第二批美國人已被空運到機場，而且正在“根據需要”出動救援飛機，將更多的人帶入周邊地區。此外，一位國防部官員說，美國特種作戰部隊已經開始在喀布爾以外的地方進行飛行，以營救蜷縮在那裡的美國人並將他們帶回機場。“我不想給你們留下我們正在喀布爾街頭巡邏的印象，”柯比警告說，他說軍方正在使用“各種方法”將美國人從喀布爾撤離。

英國國防部長本·華萊士（Ben Wallace）說，英國和其他在阿富汗依賴美國空中和人力的國家一樣，在美國離開時將被迫結束自己的疏散工作。華萊士說，“人們必須明白，美國在喀布爾機場有6000多人，當他們撤離時，將取消這個框架......而我們也將不得不離開”。一位美方官員和其他官員一樣，以匿名的方式描述了內部規畫，他說任何延期都將是短暫的，並可能在2001年“9·11”恐怖襲擊事件20周年之前結束。

此外，已宣布出任阿富汗臨時總統的、前第一副總統阿姆魯拉·薩利赫（Amrullah Saleh）周一通過推特表示，“我心中那抹不可磨滅的紅色就是阿富汗。只有上帝有一天會把我的靈魂從這裡疏散出去，但我的遺體仍將與這片土地重聚。我擁有阿富汗，它也擁有我。我們是一體的。它每天都在對我說話。”

薩利赫還介紹稱，“塔利班不允許食品和燃料進入安達拉布穀地（Andarab valley）。人道主義局勢十分嚴峻。數以千計的婦女和兒童已經逃往山區。在過去的兩天里，塔利班綁架了兒童和老人，把他們當作盾牌來移動或進行房屋搜查。”