美陸軍報告：中國提高了導彈部隊的打擊精度

美國陸軍的最新報告顯示，中國軍隊提高了其彈道導彈部隊的打擊精度和射程。

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據彭博社8月23日報導，美國科學家聯合會 (FAS)政府保密項目周一發布的、8月9日一篇題為《中國戰術》的陸軍報告指，中國人民解放軍火箭軍部署最廣泛的短程彈道導彈東風-11最初設計射程為300公里（185英里），但最新型號已經將射程擴大到超過700公里。

根據這份報告，東風-11的命中精度也提高到30米，“給戰區指揮官提供了遠程精確打擊的能力”。東風-11可裝載常規彈頭和核彈頭。報告說，“固體燃料火箭和運輸起豎發射車可以實現快速發射和裝填作業。”

報導指，美國陸軍正在進行戰略調整，從過去20年強調反恐轉為側重印太地區存在，與空軍和海軍協同對抗中國。這份新報告展示了美軍和台灣在衝突中將面對的更遠程和更精準的解放軍導彈清單。

報告稱，新型東風-15/16導彈射程為600公里至1000公里，“採用了先進的反導反制手段，例如末端機動和誘餌”。“早期型號的命中精度不足以進行精確打擊，”但新的型號有很大改進。“這些導彈可以安裝核彈頭或常規彈頭，並具有（比大多數短程彈道導彈）明顯更大的有效負荷。”

報告還涵蓋了中國軍事力量的其他很多方面，是對中國軍力的最新描繪。美國領導人將中俄視為主要威脅，並據此制定戰略規畫和國防開支。