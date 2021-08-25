人權高專：可信報告指塔利班控制地區存在草率處決

聯合國人權事務高級專員米歇爾•巴切萊特（Michelle Bachelet）8月24日警告說，她有可信的報告稱在塔利班控制的地區存在草率處決和對婦女的限制。她敦促聯合國人權理事會採取“大膽而有力的行動 ”來監督當地人權狀況。

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據聯合國新聞當天報導，聯合國人權理事會周二舉行特別會議，並一致通過決議，對阿富汗嚴峻的人權問題和局勢表示嚴重關切。人權事務高級專員巴切萊特強調，過去20年中阿富汗取得的來之不易的人權進步不容抹殺。這是人權理事會就緊急人權狀況召開的第 31次特別會議。人權理事會成員未經投票，一致通過了一份決議，對阿富汗境內所有侵犯和踐踏人權以及違反國際人道主義法的行為表示嚴重關切。

人權理事會呼籲充分尊重阿富汗所有個人的人權，包括婦女、兒童和屬於族裔、宗教和其他少數群體的人。人權理事會呼籲立即停火，並敦促各方停止暴力；強烈敦促衝突各方遵守國際法，包括國際人權法和國際人道主義法，並進一步敦促他們尊重遷徙自由和出境自由的權利。

決議重申支持為在阿富汗實現包容性和持久的政治解決及民族和解而正在進行的努力，並呼籲開展一個尊重人權和基本自由的包容性和有意義的和平與和解進程，在過去 20 年取得的進展的基礎上再接再厲。 在決議通過前，巴切萊特向理事會成員表示，塔利班迅速佔領了阿富汗大部分地區，包括首都，引發了人們對回到過去塔利班統治下侵犯人權模式的嚴重擔憂，並激起了許多阿富汗人的絕望。

最近幾周，人權高專辦收到了一些“令人痛心”的可信報告，顯示了衝突各方違反國際人道主義法以及侵犯和踐踏人權對平民造成的影響。聯阿援助團今年 1 月 1 日至 6 月 30 日的平民保護報告已經表明，與 2020 年同期相比，平民傷亡人數增加了近 50%。毫無疑問，這一數字在 7 月和 8 月期間進一步增加。

巴切萊特指出，還有可信報告稱，在塔利班有效控制的許多地區發生了嚴重違反國際人道主義法和侵犯人權的行為。其中包括對平民和阿富汗國家安全部隊失去戰鬥力的成員的草率處決；對婦女權利的限制——包括她們自由行動的權利和女孩上學的權利；招募兒童兵；鎮壓和平抗議和表達異議。

巴切萊特表示，許多人現在擔心塔利班會報復那些與政府或國際社會合作的人；致力於促進人權和正義的人；或者那些生活方式和觀點被認為與塔利班意識形態相反的人。她強調，婦女、記者和過去幾年湧現的新一代民間社會領導人都深感擔憂。阿富汗的不同種族和宗教少數群體也面臨暴力和鎮壓的風險。

巴切萊特說，過去 20 年，阿富汗在人權方面取得了重大進展。民間社會組織在全國蓬勃發展女性在媒體和整個社會中擔任了公共角色和領導職位。 2021 年，27% 的議員和五分之一的公務員是女性。大約有 350 萬女孩在上學——相比之下，1999 年沒有女孩可以上中學，只有 9000 名女孩在接受小學教育。

巴切萊特說，“人權方面的這些重大進步改變了人們的思維方式並改變了現實。它們不會輕易被抹掉。它們對阿富汗未來的發展軌跡也至關重要。任何國家要實現可持續的發展和繁榮，人們都需要生活在沒有恐懼、沒有歧視、沒有壓迫和充分尊重他們的人權的情況下。”

巴切萊特表示，在最近幾周的聲明中，塔利班承諾尊重和保護人權，尊重婦女的工作權利和女孩的上學權利，尊重少數族裔和宗教少數群體成員的權利，不會報復那些與政府或國際社會合作過的人。

巴切萊特說，“國際人權法是不可改變的。享有人權不受領土控制權或事實當局的改變而改變。現在塔利班有責任將這些承諾變為現實。”她強烈敦促塔利班採用響應式治理和人權規範，並努力重建社會凝聚力與和解——包括通過尊重在數十年衝突中受苦的所有人的權利。

巴切萊特強調，一條“基本紅線”將是塔利班在國際人權規範的指導下對婦女和女童的待遇，以及尊重她們的自由、行動自由、教育、自我表達和就業的權利。尤其是確保女童獲得優質中等教育將是評判人權承諾的一個重要指標。

另據政治新聞網站POLITICO當天報導，隨着喀布爾條件的惡化，聯合國秘書長古特雷斯（ António Guterres ）承認，塔利班已經開始對聯合國工作人員進行報復，一批聯合國工作人員敦促古特雷斯下令他們疏散。

據悉，約有720名為聯合國工作的外國工作人員得到了撤離阿富汗的支持。聯合國阿富汗援助團的加拿大負責人里昂（Deborah Lyons）已經在哈薩克斯坦的阿拉木圖工作。但是，對於為聯合國工作的3000名阿富汗人來說，他們大多在喀布爾工作，幾乎沒有任何援助。

對此，聯合國管理層向阿富汗僱員給出的建議並不一致：一些機構的工作人員被告知要繼續每天到達他們的辦公室，而另一些則被告知要 “冬眠”，因為聯合國無法保證他們的安全。POLITICO看到的寄給一些當地聯合國工作人員的官方信件，核實了他們的就業狀況，但不包括任何要求工作人員獲得庇護或其他簽證支持以離開阿富汗的請求。

在POLITICO獲得的一封寫給古特雷斯的信中，來自聯合國人居署和聯合國環境規畫署的工作人員，這兩個機構在阿富汗共僱用了約200名當地工作人員--懇請他在塔利班規定的8月31日最後期限之前為阿富汗工作人員制定一項安全計畫，包括撤離的選擇。

此前，一位塔利班發言人說，這個激進組織現在已經關閉了喀布爾機場對阿富汗人的通道，增加了那些已知自2001年以來為盟國政府工作或支持的人所面臨的風險。聯合國和非政府組織的女性工作人員--尤其是擔任領導職務的女性，特別容易因為她們的工作而遭到塔利班的報復。

在周二發給所有聯合國工作人員的視頻信息中，古特雷斯談到了他對阿富汗當地工作人員在塔利班暴力威脅下繼續履行聯合國職責的欽佩之情。古特雷斯承認“有報告稱你們中的一些人經歷了騷擾和恐嚇”，並表示他“全力支持和聲援”，承諾“我們正在盡一切力量”確保工作人員的安全。

這一說法遭到了要求疏散支持的當地聯合國工作人員的質疑。他們寫道，“阿富汗的局勢非常危險，而且可能會變得更加糟糕。”他們聲稱，聯合國決定在沒有額外安全協議的情況下繼續運作，“是以犧牲阿富汗國民的安全和保障為代價的。”

當地工作人員“不應該被要求犧牲他們的生命和安全”來履行他們在聯合國的職責，或者因為他們以前對聯合國的貢獻。