“伊麗莎白女王”號將不停靠釜山 在東海與韓軍聯演

自首爾方面消息，韓國國防部8月25日表示，考慮到疫情形勢日益嚴峻，韓英兩國決定取消英國海軍航母“伊麗莎白女王”號艦隊(CSG21) 停靠釜山港的計畫，但雙方將於本月30日至下月1日在東海聯合舉行人道主義援助和救災演習。

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據韓聯社報導，“伊麗莎白女王”號航母3700多名船員雖已完成兩劑新冠疫苗接種，但仍有不少人確診。韓國國防部表示，考慮到艦隊確診病例和國內疫情形勢等，韓英海軍將只在近海開展國防交流合作。屆時韓國海軍要員將登上航母，交流活動規模較原定計畫縮小。

“伊麗莎白女王”號航母打擊群除航母外，還包括兩艘45型驅逐艦“衛士”號（HMS Defender）和“鑽石”號（HMS Diamond），兩艘23型護衛艦“肯特”號（HMS Kent）和“里士滿”號（HMS Richmond），以及兩艘支援艦，“維多利亞堡”號綜合補給艦（RFA Fort Victoria，A387）和“泰德斯普林斯”號艦隊油水補給艦（RFA Tidespring，A136），再加上一艘機敏級攻擊核潛艇，以及在航母上搭載的8架英國海軍的F-35B戰鬥機和10架美國海軍陸戰隊的F-35戰鬥機。

此外，美國海軍的“沙利文”號伯克級宙斯盾驅逐艦(DDG-68)和荷蘭的“埃弗森”號護衛艦(F805)也隨行護航。