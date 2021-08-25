阿富汗危機：默克爾贊成和塔利班談判

據德國電視一台和德國廣播電台等報道，德國總理默克爾周三在德國聯邦議會就阿富汗危機發表政府聲明，承認誤判了局勢，低估了塔利班的力量。與此同時，她公開贊成與伊斯蘭主義者就國際軍隊撤出後的時間進行談判。

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默克爾預告，德國從阿富汗的撤離空運將“在數天內”結束。但這並不意味着在阿富汗的工作人員和其他陷入困境的人之後將不會受到保護。政府正在“在所有層面上”進行努力。默克在演講中還談到了關於撤出當地工作人員的艱難決定。她說，如果從春季就開始撤離聯邦國防軍以及德國援助組織的僱員和當地員工，有些人會認為，這是具有前瞻性的謹慎措施。但也有人會指責德國拋棄了阿富汗人民。默克爾說或者說，“兩種觀點都有道理。”

默克爾承認誤判了局勢，低估了局勢的發展速度。她稱阿富汗局勢是“可怕的”，“苦澀的”。她說，“塔利班現在是阿富汗的現實。在阿富汗，很多人非常害怕。這個新的現實令人痛苦。”她還說，對阿富汗人民來說，這是一個“純粹的悲劇”。

德國將支持聯合國援助組織向阿富汗人民提供緊急物資。除了1億歐元的緊急援助外，德國政府將再提供5億歐元對阿富汗及其鄰國進行人道援助。

反對派指責政府不頂用，失敗了。綠黨領袖貝爾博客批評說，激進的塔利班上台前的警報信號被故意忽視，阿富汗被故意展示成一個穩定的國家，是因為政府想繼續將難民遣回阿富汗。左翼黨議會黨團領袖巴爾奇表示，阿富汗使命的失敗是默克爾16年總理生涯中最黑暗的一點。阿富汗當地的援助人員陷入困境。自民黨和選項黨也對聯邦政府提出了嚴厲批評。