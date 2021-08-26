拜登不否認美官員曾向塔利班提供名單報道 白宮宣布全美降半旗

據政治新聞網站POLITICO周四報導，喀布爾的美國官員給了塔利班一份美國公民、綠卡持有者和阿富汗盟友的名單，讓他們進入由該組織分子控制的喀布爾國際機場外圍，這一選擇在幕後引起了不少美國國會議員和軍事官員的憤怒。美國總統拜登（Joe Biden）稍後在就喀布爾機場恐襲事件舉行的記者會上，並沒有完全否認上述報導內容的真實性。此外，為紀念在此次襲擊中喪生的美軍和阿富汗人，白宮宣布全美降半期至8月30日日落時分。

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三位美國政府和國會官員向POLITICO詳細介紹了這一舉措，其目的是在塔利班奪取阿富汗的控制權後，上周在阿富汗首都爆發的混亂中，加快從阿富汗疏散數萬人的速度。該計畫的出現也是因為拜登政府一直在依靠塔利班確保在機場外的安全。

報導指，拜登政府向塔利班提供具體名單的決定激怒了美國國會議員和軍事官員，塔利班有殘酷殺害在衝突期間與美國和其他盟軍合作的阿富汗人的歷史。一位國防部官員說，“基本上，他們只是把所有這些阿富汗人列入殺戮名單。”該官員和其他人一樣，為討論一個敏感話題而匿名發言。這位官員表示，“這簡直是駭人聽聞，令人震驚，讓你覺得不乾淨。”

美國中央司令部的一位發言人拒絕發表評論。報導指，這個問題是在本周早些時候在國會山舉行的機密簡報會上提出的，在拜登政府的高級官員為他們與塔利班的密切協調進行辯護後，簡報會變得有爭議。拜登官員爭辯說，這是保證美國人和阿富汗人安全並防止塔利班戰士與駐紮在機場的數千名美軍之間發生槍戰的最佳方式。

喀布爾淪陷後，在疏散的最初幾天，機場的美國軍事和外交聯合協調小組向塔利班提供了一份美國旨在疏散的人員名單。這些名單包括在20年戰爭期間與美國並肩作戰並尋求獲得美國特殊移民簽證的阿富汗人。美國公民、雙重國籍者和合法的永久居民也在名單之列。

拜登稍後在周四白宮記者會上被一名記者發言問道上述消息是否屬實，他回答稱，“有幾次，我們的軍隊與他們在塔利班的軍事同行聯繫，說這輛巴士要通過......由以下團體組成......讓它通過”。拜登說，“是的，曾有過這樣的場合”。

拜登補充說，據他所知，“這批人中的大部分”已被放行，但他不能 “肯定”地說有一份傳給塔利班的人員名單。他說，“也許有過”。就阿富汗國際機場外發生的系列襲擊事件，現已有一長串的美國共和黨政治家呼籲拜登要麼被彈劾，要麼辭職。

曾在特朗普政府時期擔任美國駐聯合國大使的妮基·黑利(Nikki Haley)在推特上呼籲拜登辭職，但她對讓副總統哈里斯（Kamala Harris ）接任美國總統重任表示擔憂。黑利稱，“拜登應該因處理阿富汗問題而下台或被撤職嗎？是的。但這樣一來，我們就會有卡馬拉·哈里斯，這將是十倍的糟糕。上帝保佑我們。”

白宮發表聲明宣布，“為了表示對在2021年8月26日阿富汗喀布爾恐怖襲擊中遇難的美國軍人和其他受害者的尊重。根據《憲法》和美利堅合眾國法律賦予我作為美國總統的權力，我特此命令在白宮和所有公共建築和場地、所有軍事哨所和海軍基地以及聯邦政府在哥倫比亞特區和整個美國及其領土和屬地的所有海軍艦艇上，美國國旗將下半旗，直至2021年8月30日日落”。

拜登在聲明中稱，“我還指示，在所有美國大使館、公使館、領事處和其他海外設施，包括所有軍事設施和海軍艦艇和駐地，國旗都應懸掛半旗，時間也是如此之長。”他寫道，“為此，我於主後221年8月26日和美利堅合眾國獨立後245年8月26日在此簽字，以資證明。”