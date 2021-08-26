法英將繼續撤離行動 兩國首腦及歐盟代表譴責喀布爾系列恐襲事件

就阿富汗首都喀布爾8月26日發生的系列恐怖襲擊事件，法國總統馬克龍和英國首相約翰遜紛紛加以最強烈的譴責，並對在襲擊中不幸遇難的美軍和阿富汗平民表示同情和慰問。馬克龍指，法國將繼續撤離行動，以保護受到威脅的阿富汗人。約翰遜也強調英國將繼續撤離行動，以幫助那些我們欠下榮譽的人。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟與阿富汗公民同在。

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馬克龍通過推特表示，“法國與喀布爾恐怖襲擊事件的受害者家屬一樣感到悲痛。領導疏散行動的人是英雄。我們將完成這些行動，並保持我們的行動以保護受到威脅的阿富汗人。”

在一份新聞稿中，馬克龍表達“對美國和阿富汗受害者家屬的哀悼”，表示對傷員的支持，並向在當地執行撤離行動的人的英雄主義致敬。他還承諾，“法國將把這些行動進行到底，並將為受到威脅的阿富汗人保持人道主義和保護行動”。

約翰遜在推特上說，“我徹底譴責在喀布爾發生的野蠻恐怖襲擊，阿富汗人和美軍成員在襲擊中喪生。”他指出，“恐怖襲擊的威脅是我們一直在運作的制約因素之一，但我們的疏散工作仍在繼續，到目前為止已有超過12000人撤離。”

約翰遜在推特上說，“皮廷行動（撤離行動）一直在以前所未有的規模和速度從阿富汗疏散人員。感謝參與這一行動的每個人。我們繼續盡我們所能，幫助那些我們欠下榮譽的人。”

歐盟方面，博雷利指出，“強烈譴責在喀布爾機場對渴望安全的人們進行的懦弱的襲擊。”他說，“歐盟與阿富汗公民站在一起。我們將繼續與國際夥伴一起打擊恐怖主義。”

德國國防部長卡倫鮑爾（A. Kramp-Karrenbauer）通過推特表示，“在拯救和保護無辜者的生命時，勇敢的美國軍人在喀布爾機場陣亡和受傷。我對他們的家人、朋友、戰友、家人和奧斯汀部長表示最深切和衷心的慰問。我的思緒和祈禱與我們的美國盟友同在。”