美印太司令訪印：中國大規模常規和核軍事發展令人關切

美國印太司令部司令、海軍上將約翰∙阿奎利諾（John Aquilino）本周到訪印度，並與印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）和國防參謀長、陸軍上將比平∙拉瓦特（Bipin Rawat）等印方官員進行了會面。8月25日，阿奎利諾在參加論壇活動時稱，中國的軍事擴張，是“自第二次世界大戰以來歷史上最大的軍事集結”，是一個令人關切的問題。

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阿奎利諾周三在新德里參加了由印度觀察家研究基金會(ORF)智庫舉辦的，題為“印度-美國夥伴關係：確保21世紀”的論壇活動，並發表講話。他在講話中提到了印度一直面臨的挑戰，特別是在“實際控制線上的主權”以及南中國海地區的“基礎性安全問題”方面，明確提到了中國的侵略行為。

阿奎利諾說，“整個中國在軍事擴張方面的發展方向，是自二戰以來歷史上最大的軍事集結，包括所有領域的常規和核軍事。我想我不會試圖解釋他們的意圖是什麼，但試圖理解他們的意圖是一個小小的擔憂”。

阿奎利諾說，“我們繼續聽到的是對防禦能力的闡述。我們也繼續看到，人民解放軍言行不一。因此，這也是我們關注的原因之一。”此外，阿奎利諾還對中方發展大型航母的計畫表示關切，他說，“中國的航母計畫出現了最大的增長，他們打算用更大的航母做什麼是一個問題。”

在活動期間，印度國防參謀長拉瓦特發言稱，四方安全對話機制（Quad）特別是4個國家之間的戰略夥伴關係，以促進航行自由、賑災。他認為，印太地區以外的國家也有利益存在，並指印度與他們有雙邊演習。拉瓦特提到了英國、法國和俄羅斯的名字。

拉瓦特說，“我們被兩個擁有戰略武器（核武器）的鄰國所包圍。我們正在演化我們的戰略，發展我們的能力。在常規領域方面，我們非常強大。有信心對付這兩個對手。”

拉瓦特說，“我們關注印度洋地區，我們也在相應地發展我們的戰略，以便有能力控制該地區。”談到中國飛機計畫的進展，即在印太地區構成的潛在威脅，他說北京想向世界發出一個信息，即其正試圖成為一個全球大國。

拉瓦特說，“就印度而言，我們對該地區任何地方發生的事情都很關注。不僅僅是北部鄰國，甚至我們的西部鄰國也有核武器系統。因此，我們被兩個擁有這些戰略武器的鄰國所包圍”。他表示，“研究我們鄰國的這一意圖，我們已經進入了一個（核）三位一體，我們正在發展我們相應的能力”。

在互動中，拉瓦特還指出，印度已經預見到了塔利班接管阿富汗的情況。他提到，只是阿富汗前總統加尼領導的政府倒台的時間讓大家感到意外，他強調印度已經準備了應急計畫。

另據澳大利亞駐美大使西諾迪諾斯（Arthur Sinodinos AO）周三通過推特介紹，他當天與日本駐美大使富田浩司、印度駐美大使塔蘭吉特·辛格·桑德胡（Taranjit Singh Sandhu）和美國國家安全委員會印太政策協調員（Kurt Campbell）進行了會面，以討論下一次四國集團領導人會議的準備工作。