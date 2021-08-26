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美印太司令訪印：中國大規模常規和核軍事發展令人關切

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美國印太司令部司令阿奎利諾與印度國防參謀長拉瓦特參加論壇活動
美國印太司令部司令阿奎利諾與印度國防參謀長拉瓦特參加論壇活動 © 網絡圖片
作者： 弗林
47 分鐘

美國印太司令部司令、海軍上將約翰∙阿奎利諾（John Aquilino）本周到訪印度，並與印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）和國防參謀長、陸軍上將比平∙拉瓦特（Bipin Rawat）等印方官員進行了會面。8月25日，阿奎利諾在參加論壇活動時稱，中國的軍事擴張，是“自第二次世界大戰以來歷史上最大的軍事集結”，是一個令人關切的問題。

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阿奎利諾周三在新德里參加了由印度觀察家研究基金會(ORF)智庫舉辦的，題為“印度-美國夥伴關係：確保21世紀”的論壇活動，並發表講話。他在講話中提到了印度一直面臨的挑戰，特別是在“實際控制線上的主權”以及南中國海地區的“基礎性安全問題”方面，明確提到了中國的侵略行為。

阿奎利諾說，“整個中國在軍事擴張方面的發展方向，是自二戰以來歷史上最大的軍事集結，包括所有領域的常規和核軍事。我想我不會試圖解釋他們的意圖是什麼，但試圖理解他們的意圖是一個小小的擔憂”。

阿奎利諾說，“我們繼續聽到的是對防禦能力的闡述。我們也繼續看到，人民解放軍言行不一。因此，這也是我們關注的原因之一。”此外，阿奎利諾還對中方發展大型航母的計畫表示關切，他說，“中國的航母計畫出現了最大的增長，他們打算用更大的航母做什麼是一個問題。”

在活動期間，印度國防參謀長拉瓦特發言稱，四方安全對話機制（Quad）特別是4個國家之間的戰略夥伴關係，以促進航行自由、賑災。他認為，印太地區以外的國家也有利益存在，並指印度與他們有雙邊演習。拉瓦特提到了英國、法國和俄羅斯的名字。

拉瓦特說，“我們被兩個擁有戰略武器（核武器）的鄰國所包圍。我們正在演化我們的戰略，發展我們的能力。在常規領域方面，我們非常強大。有信心對付這兩個對手。”

拉瓦特說，“我們關注印度洋地區，我們也在相應地發展我們的戰略，以便有能力控制該地區。”談到中國飛機計畫的進展，即在印太地區構成的潛在威脅，他說北京想向世界發出一個信息，即其正試圖成為一個全球大國。

拉瓦特說，“就印度而言，我們對該地區任何地方發生的事情都很關注。不僅僅是北部鄰國，甚至我們的西部鄰國也有核武器系統。因此，我們被兩個擁有這些戰略武器的鄰國所包圍”。他表示，“研究我們鄰國的這一意圖，我們已經進入了一個（核）三位一體，我們正在發展我們相應的能力”。

在互動中，拉瓦特還指出，印度已經預見到了塔利班接管阿富汗的情況。他提到，只是阿富汗前總統加尼領導的政府倒台的時間讓大家感到意外，他強調印度已經準備了應急計畫。

另據澳大利亞駐美大使西諾迪諾斯（Arthur Sinodinos AO）周三通過推特介紹，他當天與日本駐美大使富田浩司、印度駐美大使塔蘭吉特·辛格·桑德胡（Taranjit Singh Sandhu）和美國國家安全委員會印太政策協調員（Kurt Campbell）進行了會面，以討論下一次四國集團領導人會議的準備工作。

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