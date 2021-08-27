喀布爾機場爆炸案幕後黑手

阿富汗首都喀布爾國際機場遭自殺炸彈攻擊，造成美軍與平民大量死傷，激進組織ISIS-K聲稱犯案。ISIS-K同把塔利班與美國當敵人，將使淪陷塔利班的阿富汗前景雪上加霜。伊斯蘭恐怖激進組織ISIS-K起源要追溯到2014年，當時伊斯蘭國在伊朗和敘利亞宣布建國，幾個月後巴基斯坦神學士的叛逃士兵與阿富汗武裝份子合流，組成伊斯蘭國區域分支，宣示效忠當時伊斯蘭國領袖巴格達迪，後來伊斯蘭國正式承認這個分支，也就是如今的呼羅珊伊斯蘭國。

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據中央社報道ISIS-K為何敢同時招惹美國和塔利班？ 該報道解析阿富汗激進組織。

ISIS-K對擠滿撤離人潮的阿富汗首都喀布爾國際機場大門和附近區域發動自殺炸彈攻擊。據“華盛頓郵報”報道，簡稱ISIS-K的“呼羅珊伊斯蘭國”（ISIS-Khorasan，呼羅珊為古代地名，範圍包括現代伊朗的東北部、阿富汗部分地區和中亞南部）是伊斯蘭國（IS）的阿富汗、巴基斯坦分支。

分析人士指出，ISIS-K與塔利班（Taliban）相殘是蓋達組織（al-Qaeda）與IS間競爭的縮影，這些團體彼此存有代際和教義分歧，但近年IS“招牌”更受武裝分子歡迎，因為它曾短暫“建國”，一度橫跨伊拉克、敘利亞。

隨美軍撤離與所扶植的政府垮台，ISIS-K現在阿富汗能集中全力對付塔利班，對重新上台且要治理一個飽經戰亂國家的塔利班而言，要擊退ISIS-K並非易事。

據一位不願具名的阿拉伯情報官員認為，這次喀布爾機場攻擊形同把塔利班當美國人打，“已是意識形態與心靈的鬥爭”。

華府智庫“戰略暨國際研究中心”（CSIS）一份報告指出，ISIS-K是2014年由效忠伊斯蘭國領袖巴格達迪（Abu Bakr al Baghdadi）的巴基斯坦人薩伊德汗（Hafiz Saeed Khan）發起，是一支多由巴基斯坦好戰份子組成的規模較小團體，2015年開始在阿富汗東部南加哈（Nangahar）省活動。

ISIS-K所募成員部分來自塔利班，也有其他極端主義團體成員來投。如同其他IS分支，ISIS-K也保持靈活，能在遭軍事打擊後重新聚集，不過創始人薩伊德汗已死於2016年的美軍空襲。

雖經美國駐軍阿富汗期間打擊，但聯合國估計ISIS-K在阿富汗的南加哈、科納（Konar）兩省仍保有約1500到2200人的規模，在阿富汗各地都有人員潛伏。

據“紐約時報”指出，美國與盟邦20年的軍事反恐雖大大削弱蓋達組織和IS，但反恐專家認為，它們雙雙證明自身已能適應西方打擊，演變成更加分散的組織，不斷尋求新的全球問題點落腳，將暴力極端主義付諸實行。閃電般奪下阿富汗的塔利班也很難確保境內所有好戰份子都為其掌控。

聯合國今年6月在一份報告里總結，美軍開始撤離阿富汗前幾個月，約8000到1萬名來自中亞、俄羅斯北高加索地區、巴基斯坦與中國新疆的聖戰士湧入阿富汗，這些人雖大多與蓋達組織和與蓋達往來密切的塔利班有關，但仍有不少人加入ISIS-K，對塔利班承諾安全與穩定執政構成重大挑戰。

儘管反恐專家懷疑ISIS-K的成員有能力對西方發動大規模攻擊，但不少專家認為他們如今在全球其他地方，比蓋達組織更危險。

約旦智庫“政治與社會研究所”（Politics and Society Institute）的伊斯蘭運動專家哈尼耶（Hassan Abu Hanieh）說：“很明顯，在伊拉克、敘利亞，乃至亞、非地區，IS都是較大威脅，他們擴散得更廣泛，對年輕一輩也更有吸引力。”

塔利班在去年與川普政府達成的協議里允諾，不會讓蓋達組織藉藏身阿富汗之便攻擊美國，但能否做到大有疑問；反觀ISIS-K就沒這層包袱，更可趁目前美國撤離、塔利班剛推翻親美政府後的這段混亂期大肆活躍。

塔利班日前剛奪下喀布爾時擺出更溫和的姿態，公開表明不會像2001年遭美軍推翻前、上次執政時從嚴實行伊斯蘭規範，但專家認為塔利班內部難以上下齊一，上層想走溫和路線恐激發底層強硬成員出走、投向IS。

中央社報道稱，約旦智庫“政治與社會研究所”（Politics and Society Institute）的伊斯蘭運動專家哈尼耶說：“這對塔利班是一大挑戰，就算他們想擺脫極端與激進，也是說得容易做起來難。”

據自由時報引述消息稱，近日阿富汗人倉皇地從喀布爾機場逃離家鄉，官員們曾提出警告，他們正面臨另一個聖戰威脅，就是伊斯蘭國（IS），拜登先前也特別點出，喀布爾機場受到伊斯蘭國地區分支呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）攻擊的風險愈來愈高，結果悲劇真的發生。

呼羅珊伊斯蘭國的起源要追溯到2014年，當時伊斯蘭國在伊朗和敘利亞宣布建國，幾個月後巴基斯坦神學士的叛逃士兵與阿富汗武裝份子合流，組成伊斯蘭國區域分支，宣示效忠當時伊斯蘭國領袖巴格達迪，後來伊斯蘭國正式承認這個分支，也就是如今的呼羅珊伊斯蘭國。

據指，近年來呼羅珊伊斯蘭國犯下多起血腥攻擊，他們在巴基斯坦和阿富汗的清真寺、神壇、廣場與醫院屠殺平民，尤其針對被他們視為異端派系的穆斯林，包括什葉派。

至於呼羅珊伊斯蘭國與神學士塔利班是什麼關係，據稱，他們都屬於遜尼派，但在對宗教的看法以及戰略上有所分歧，兩邊都聲稱自己是聖戰的真正旗手，而伊斯蘭國稱神學士塔利班是叛教者，這次塔利班接管阿富汗，伊斯蘭國也並未像其他聖戰組織一樣道賀，反而批評神學士塔利班是美國代理人、壞穆斯林，還曾經暗指過要發動攻擊。