喀布爾爆炸：拜登的噩夢與美軍準備迎接新的恐怖襲擊

幫助急切想逃離塔利班統治的阿富汗人撤離的美國軍隊周五準備迎接更多襲擊，此前一名伊斯蘭國自殺式炸彈襲擊者在喀布爾機場門外造成85人死亡，其中包括13名美國士兵。

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阿富汗喀布爾機場大爆炸致85人死亡。 路透社引述目擊者說，周四晚上機場外發生了兩起爆炸和槍擊事件。阿富汗記者拍攝的視頻顯示，數十具屍體散落在機場邊緣的一條運河周圍。

稍早一名衛生官員和一名塔利班官員說，阿富汗人的死亡人數已上升到72人，包括28名塔利班成員。美國軍方稱13名軍人遇難。與塔利班和西方為敵的伊斯蘭國(ISIS)表示，其一名自殺式炸彈襲擊者的目標是“翻譯和與美軍合作者”。美國官員也指責該組織並發誓要進行報復。

美國中央司令部領導人麥肯齊將軍(General Frank McKenzie)說，美國指揮官對伊斯蘭國的更多襲擊保持警惕，其中可能包括針對機場的火箭彈或車載炸彈襲擊。“我們正在盡一切努力做好準備，”他說，並補充道，正在與塔利班分享一些情報，他相信“一些襲擊已經被他們挫敗了。”

一名塔利班官員對在ISIS襲擊中喪生的塔利班成員人數表示哀悼。“我們失去的人比美國人多”，一位塔利班官員稱，並補充道塔利班對外國籌畫的混亂撤離計畫概不負責。

北約國家駐喀布爾的一名外交官表示，所有外國軍隊計畫在8月30日之前從阿富汗撤離本國公民和大使館僱員。這位不願透露姓名的外交官稱，塔利班將加強機場周圍的安全。該名外交官稱，“安全是他們的責任，”該外交官並補充道塔利班應調查伊斯蘭國在喀布爾的網絡。

西方國家擔心，曾經庇護奧薩瑪賓拉登的蓋達組織(al Qaeda/基地組織)的塔利班會讓阿富汗再次成為武裝分子的避風港。塔利班表示決不會再讓國家被恐怖分子利用。

在過去12天里，西方國家已經撤離了近10萬人。但他們承認，當最後一批美軍在本月底離開之後，將有數以千計的人被留在阿富汗。

幾個西方國家表示，對平民的大規模空運即將結束，並宣布剩餘的部隊已經離開阿富汗。據信這是自2011年8月一架直升機被擊落造成30名美軍人員死亡以來，阿富汗發生的單一事件中美軍死亡人數最多的一次。這是18個月來在阿富汗的行動中第一次有美國人死亡，批評者可能會拿這一事實指責拜登不顧一切地放棄穩定和來之不易的現狀，突然下令撤軍。

據路透社另一報道，急於從阿富汗完全脫身的美國總統拜登周四目睹了噩夢般的一幕：喀布爾機場外的自殺式炸彈爆炸，至少造成美軍13人死亡，另有15人受傷。

周四早間當喀布爾機場外發生爆炸時，拜登已經與他的高級軍事和外交顧問坐在白宮戰情室內，就混亂不堪的撤離工作聽取每日最新彙報。直到兩個多小時後，他們才從戰情室出來，然後拜登進入橢圓形辦公室，五角大樓的人員持續不斷地進出白宮，其中一些人身着制服。

隨着時間的推移，一些工作人員從白宮西翼電視屏幕上了解到的美軍死亡人數越來越多，隨着數字的增加他們發出絕望的驚呼。

拜登說，“我們感到憤怒和心碎，”拜登在周四晚間的公開講話中談到自己和妻子吉爾時說。在他的兒子--陸軍軍官博.拜登因腦癌去世後，這對夫婦有着“一些與今天這些勇敢英雄的家人同樣的感受”，拜登此前曾將其子罹患腦癌與他在軍隊服役聯繫起來。拜登發誓要“追捕”襲擊者，並稱那些死去的軍人是“英雄”。

據拜登說，“他們是我所說的美國脊樑的一部分，他們是美國的支柱，是這個國家能提供的最好的人。”

伊斯蘭國聲稱對這次襲擊負責，這次襲擊還造成數十名平民死亡。

美軍在駐阿20年後撤離阿富汗，塔利班迅速接管，拜登面臨著對美國撤軍的批評。他在襲擊發生前幾天一直試圖強調美國離開阿富汗是為了拯救美軍的生命。

自2001年以來，美軍在阿富汗戰爭中的死亡人數大約為2,500人。

拜登在8月20日告訴記者，再呆下去可能意味着他需要“把你們的兒女派到阿富汗，就像我的兒子被派往伊拉克一樣，他們可能會死。這是為了什麼呢？為了什麼？”

周四的美軍傷亡是2020年2月以來在阿富汗的首次傷亡，也是10年來駐阿美軍傷亡最大的一天。

一些批評者指責稱，倉促的撤離是導致美軍傷亡的原因。美國官員周四說，還有大約1,000名美國人留在阿富汗。

據美國共和黨參議員Ben Sasse說，“這是我們擔心的噩夢--這就是為什麼幾周來，兩黨的軍方、情報部門和國會領導人都請求總統站出來對付塔利班並擴大機場周邊安全區域，”美國參議院外交事務委員會主席梅嫩德斯(Robert Menendez)說，含蓄批評了拜登的戰略。“在我們等待更多細節的時候，有一點是明確的：我們不能把美國人的安全託付給塔利班。”梅嫩德斯(Robert Menendez)含蓄批評了拜登的戰略。

拜登1月上任後將前總統特朗普設定的5月撤軍目標推遲到8月31日。但在五角大樓官員的壓力下，拜登不顧盟國的壓力，拒絕將目標日期進一步後移。國防部官員警告說，機場來自伊斯蘭武裝分子的安全風險正在上升。

拜登的一位顧問在要求匿名的情況下說，美軍的喪生既凸顯了拜登當初做出撤軍決定的原因，也強調了在該國延長駐紮的風險。

這位顧問說，總統還面臨進一步的風險，包括一直在醞釀的民主黨內部分歧在加劇。該顧問說，到目前為止，白宮一直以美國在撤離行動中沒有人員死亡為由，來回擊媒體不友善的報導。

拜登長期以來一直對20年來在阿富汗的軍事駐紮抱持懷疑態度。他曾表示，美國早已實現了2001年進入該國的最初理由：即根除蓋達組織(al Qaeda/基地組織)武裝分子，防止美國再次遭到像2001年9月11日那樣的襲擊。

911事件襲擊的主謀--基地組織領導人奧薩瑪賓拉登已於2011年在巴基斯坦被美軍擊斃。911事件前曾窩藏基地組織武裝分子的阿富汗塔利班統治者，在2001年美國領導的入侵後被推翻下台。

特朗普在卸任前策畫了與塔利班的和平協議，之後拜登和他的團隊與塔利班持續保持聯繫，設法確保美國能順利撤離。

該報道稱，由於周四的襲擊事件，拜登不得不推遲--至少推遲到周五--原定與以色列總理貝內特(Naftali Bennett)的首次面對面會談，並取消了與兩黨州長關於臨時安置或協助安頓阿富汗難民的會議。