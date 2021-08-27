安理會一致譴責喀布爾爆炸案 敦促將恐怖襲擊者繩之以法

聯合國安理會周五表示，必須將致命的喀布爾機場爆炸案的肇事者 "繩之以法"，譴責針對平民的 "令人髮指的 "行為。聯合國安理會在一份聲明中說："安理會強調，必須追究這些恐怖主義犯罪行為的肇事者、組織者、資助者和支持者的責任，並將其繩之以法。

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據法新社今天報道說，聯合國安理會周五表示，必須將致命的喀布爾機場爆炸案的肇事者 "繩之以法"，安理會譴責針對平民的 "令人髮指的 "行為。安理會還敦促聯合國所有成員國在反恐議題上合作。

聯合國安理會補充說："蓄意針對平民和協助撤離平民的人員發動襲擊是特別令人髮指的，必須予以譴責。”

安理會還 "重申了在阿富汗打擊恐怖主義的重要性，以確保該國不被用來威脅或攻擊任何國家。”

據安理會說："任何阿富汗團體或個人都不應支持在任何國家活動的恐怖分子。”

伊斯蘭國恐怖聖戰組織周四聲稱對喀布爾機場附近的襲擊負責，這次襲擊造成至少85人死亡，其中包括為塔利班重新掌權後逃離該國的阿富汗平民的大規模疏散行動提供安保的13名美國士兵。

聯合國安理會機構呼籲 "有關各方尊重並促進平民的安全疏散"。

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯已決定將召集安理會常任理事國（美國、中國、法國、俄羅斯、英國）就喀布爾襲擊事件後阿富汗的混亂局勢舉行會議，會議將於周一舉行。而英國與法國正在起草一份關於阿富汗的決議草案。