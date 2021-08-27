恐怖襲擊料會繼續 美軍稱若有需要將出動攻擊機

2021年8月27日，在阿富汗喀布爾的一條街道上，塔利班領導人的畫像旁，一名男子正在布置塔利班旗幟。

伊斯蘭國恐怖組織（IS）星期四在阿富汗首都喀布爾機場外的自殺炸彈攻擊奪走多條人命，美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，IS料將有更多攻擊行動，而美軍已做好反擊準備。若有需要，將出動攻擊機。

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據法新社報道稱，伊斯蘭國恐怖組織（IS）星期四在阿富汗首都喀布爾機場外的自殺炸彈攻擊奪走多條人命，美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，IS料將有更多攻擊行動，而美軍已做好反擊準備。

伊斯蘭國自殺炸彈客今天攻擊聚集在喀布爾機場外，盼逃離塔利班（Taliban）控制的阿富汗群眾，造成至少73人喪命，包括13名美軍，已知18名美軍受傷。美國總統拜登誓言緝兇。

麥肯錫在記者會中說，美國預料伊斯蘭國在喀布爾還會有更多的攻擊行動，而美軍已經準備好反擊。美軍表示，若有需要，將出動攻擊機捍衛機場。

據中央社報道稱，IS在喀布爾（Kabul）機場發動攻擊，造成阿富汗人和美軍嚴重傷亡，美軍預料將對他們這個長期敵人展開報復，美軍將領今天也誓言，要緝拿IS領導人。

美國總統拜登在白宮發表談話時說：“我們不會忘記，我們將把你們緝捕到案，並要你們付出代價。”他還保證IS的作為將無法阻止大規模空運撤離行動。

呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan, ISIS-K）是IS附屬組織，曾和美軍在敘利亞、伊拉克對戰。ISIS-K承認發動這次攻擊。這次攻擊讓許多想要逃離阿富汗的當地人及13名美軍喪命。宣稱犯案同時，IS表示自殺炸彈客“設法到喀布爾機場附近，有許多翻譯及與美軍合作的人聚集的巴蘭基地（Baran Camp），炸彈客在人群中引爆炸彈腰帶，殺害70多人及逾100人受傷，其中也包括塔利班戰士。

1名塔利班官員告訴路透社，他們數天前在機場逮捕1名ISIS戰士，他在遭訊問的過程中告訴塔利班有關攻擊的計畫。塔利班因應攻擊計畫，暫緩在公共場所聚會，並建議高階領導人不要聚在一起。

拜登表示，他已經下令軍方將領訂出空襲ISIS基地、領導人和設施的計計畫。他說：“我們將在我們選擇的時間、地點，以強而有力的方式做出回應。”拜登表示，雖然並不確定，但美國知道是誰下令攻擊。

ISIS-K是塔利班的死對頭，美國情報官員認為，ISIS-K趁西方支持的阿富汗政府這個月垮台的動蕩局勢來鞏固地位。

據該報道，美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）在五角大廈告訴記者：“我們已經讓5000多名美國軍人暴露於風險中，好儘可能拯救更多公民。這是項崇高的使命，而今天，我們目睹了這項任務有多麼的危險。”他提出警告，儘管軍方已盡一切可能做好準備，但預料還會有更多攻擊發生。麥肯錫表示，若有需要，美國將出動AC-130空中砲艇等攻擊機捍衛機場。他說：“如果有保衛基地的必要，我們會做好準備。”