“我心中理想的阿富汗就是瑞士的樣子”

1996年，塔利班曾經閃電般佔領了阿富汗首都喀布爾，導致了一場人道主義危機和數百萬人的逃離。今天，同樣的場景再次出現，婦女和少數民族深陷被壓制和迫害的恐懼中。為什麼建立了20年的阿富汗軍隊面對塔利班時就這樣憑空消失了？

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阿富汗40多年來一直在尋找和平，這個國家經歷了數次戰爭，共產黨、蘇聯干預、聖戰者組織、塔利班、美國干預，現在又是塔利班的回歸。據瑞士資訊採訪住在伯爾尼的阿富汗電影製片人Mortaza Shahed，對阿富汗局勢分析解答。

據Mortaza Shahed說，“我父親在90歲去世時，對國家和平還懷有理想。我在美國干預後也回到了阿富汗，同樣懷着和平的希望。現在，我8歲的女兒目睹着這些權力鬥爭，依舊希望戰爭結束，獲得和平。1996年塔利班在阿富汗掌權時，我還是個孩子，作為難民與父母一起生活在伊朗。當時我通過電視經歷了一切，就像現在一樣。但無論我是孩子還是成年人，我總是很害怕，總是有很多疑問。”

就許多通過媒體關注該國事態發展的人無法理解，一支軍隊怎麼會如此迅速地解散，為什麼士兵們不去戰鬥的以為，Mortaza Shahed說，這是一個政治決定。因為總統是普什圖人，他不想與同樣屬於普什圖族的塔利班作戰。政府從未真正同恐怖主義展開過鬥爭，我們的總統都是叛徒。宗教和種族歸屬對忠誠與否有着至關重要的作用。

美國和北約完全沒有理解這個國家的社會結構嗎？據Mortaza Shahed說，美國想不惜一切代價離開阿富汗，他們做了了結，把我們留給了塔利班。撤軍是一個錯誤的決定，我不相信他們沒有意識到之後會發生什麼。

一些人認為，隨着塔利班的掌權，和平可能會回歸，但代價是失去自由。您如何看待這個問題？

目前，和平和自由，阿富汗人都已經失去了。他們甚至不知道戰爭是否已經結束。北方聯盟前領導人Ahmed Massud Shah的兒子最近向塔利班宣戰。上一次塔利班佔領喀布爾時，他們襲擊了大學和醫院，殺害了數千人，之後建立了一個粗暴的政權。和平不是這個樣子的。

全世界將關切投向阿富汗。塔利班勝利後，大量民眾試圖逃離，喀布爾機場混亂恐慌的畫面震驚了世界。您認為瑞士能夠為那些逃出阿富汗的人們提供怎樣的幫助？

是的，特別是在南部和東部，但我不認為塔利班在那裡擁有過半居民的支持。大多數人- 尤其是生活在大城市的人- 並不接受這個極端主義且執行伊斯蘭教法的政府。他們想保持自身的自由。

在回答在阿富汗的親友是否也很恐懼的提問，Mortaza Shahed說，那裡的每個人都很害怕。塔利班正在玩弄着媒體。但在社交媒體的視頻里，我們看到了他們的真實面孔。他們正在挨家挨戶地逮捕政府工作人員。我一直在關注着事態發展，我很擔心我的兄弟，我還沒能把他帶到瑞士來。人們被生存恐懼籠罩着。隨着美國撤軍，20年的建設被摧毀，在人權、兒童教育，特別是女童和婦女權利方面的所有成就都功虧一簣。現在，大多數阿富汗人都想逃離這個國家。

您希望的阿富汗，是什麼樣子的？Mortaza Shahed說，我理想中的阿富汗就是瑞士這樣的，不同語言、種族和宗教共生於一個聯邦國家。不幸的是，阿富汗從來沒有過一個共有的身份，鄰國對阿富汗內政影響很大，這也是我們在對抗塔利班20年後失敗的原因。