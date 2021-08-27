阿富汗臨時總統：總統加尼出逃是恥辱之舉

自我宣布出任阿富汗臨時總統的原第一副總統阿姆魯拉·薩利赫（Amrullah Saleh）8月26日在接受英國廣播公司（BBC）BBC主持人雅爾達·哈基姆（YaldaHakim）採訪時表示， 前總統阿什拉夫·加尼（ Ashraf Ghani ）在逃離阿富汗時違背了自己的承諾。

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薩利赫說，加尼曾發誓，如果塔利班不同意“有尊嚴的政治解決”，將 “獻上他的腦袋”。薩利赫與BBC的此次專訪是喀布爾國際機場周四發生爆炸襲擊前幾小時進行的。BBC記者詢問，現在是潘傑希爾谷地反塔利班抵抗運動的領導人之一的薩利赫，他的最終目標是什麼？薩利赫回答說，“阿富汗受傷了，但它沒有死。塔利班將無法打破我們的決心的支柱。”

薩利赫曾是阿富汗前總統加尼最親密的助手和盟友之一，薩利赫向記者表示，加尼逃離該國的行為是可恥的。薩利赫說，“我從未想過他會逃跑，我從未想過他會離開這個國家”。採訪中，他還表示，“白宮在這種情況下是有罪的，他們將無法洗手不幹；他們已經在付出代價，而且這種污名，這種污點不會很快離開西方文明。 ”

阿富汗前內政部長安德拉比（Masoud Andarabi）另在採訪中說，加尼在掌權時管理的是一個四人政府，沒有與他的國家安全委員會成員協商，他們的錯誤決策導致了今天的局面。

安德拉比說，對塔利班的抵抗將不僅限於潘傑希爾和安達拉布。他稱，“不幸的是，西方媒體關注的是機場，但塔利班正在搜索偏遠地區的人們的房子，並發動報復性襲擊。”