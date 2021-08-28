喀布爾機場爆炸案 查不出自殺式襲擊如何闖關 危險仍在

美軍撤離阿富汗倒數3天，喀布爾機場加強安檢嚴防再現攻擊。美國國防部正檢討喀布爾機場重大死傷爆炸案，因為情報單位早握有可能發生攻擊的情資，但仍無法避免這場悲劇。五角大廈指出，這本不應該發生，原本不必有人殉難。一個自殺炸彈客行走穿過大批人群，走向美軍部隊控制的大門引爆炸彈，造成至少13名美軍工作人員殉職，79名阿富汗人身亡。美軍進行調查時，最迫切的問題包括：炸彈客是如何通過塔利班（Taliban）的檢查哨？而當時美軍已知道攻擊將至，為何還有這麼多人如此集中在一個空間里？

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據中央社今天報道說，美軍撤離倒數3天，喀布爾機場加強安檢嚴防再攻擊。在加強維安、同時面臨未來幾天仍有攻擊風險的情況下，美軍持續執行撤離行動。

在喀布爾機場自殺炸彈攻擊案中殉職的美國軍人包括11名陸戰隊員、一名海軍和一名陸軍。

早在25日夜晚前，美國情報單位幾乎早已確定，喀布爾機場外圍的攻擊行動已迫在眉睫，引發國務院對美國公民發出警告，要他們立即離開相關地區。但僅12小時之後，一個自殺炸彈客行走穿過大批人群，走向美軍部隊控制的大門引爆炸彈，造成至少13名美軍工作人員殉職，79名阿富汗人身亡。

美軍進行調查時，最迫切的問題包括：炸彈客是如何通過塔利班（Taliban）的檢查哨？而當時美軍已知道攻擊將至，為何還有這麼多人如此集中在一個空間里？

據美國國防部消息說，自殺炸彈客只有在機場大門的一人，不是美國官員先前說的兩人。官員表示，這名炸彈客攜帶約11.3公斤炸藥，份量比一般炸藥還重，裡面還裝有砲彈碎片。

美國中央司令部司令麥肯錫將軍（Frank McKenzie ）在事發後數小時告訴媒體說：“有某個地方出錯了。”麥肯錫又說，但在某些時候，軍隊沒有選擇餘地，不得不與搶登撤離班機的人群接觸，檢查他們、搜查是否攜帶武器，若有威脅將確保不能讓他們進入機場。

這意味着在機場大門第一線的美軍人員面臨了外面極度混亂狀況。

各種批評聲浪將矛頭指向拜登，因為他在危險情況下撤離美僑，以及為美方工作的阿富汗人，有些人質疑拜登不該於7月早早遺棄美國在阿富汗最大軍事設施巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）。部分共和黨議員表明，若巴格蘭空軍基地還開着，撤離行動將會較有秩序進行。但一些美國官員駁斥這些論點。

但一名不願具名的美國國防部官員表示，若是如此，估計要有8000名美軍來維護巴格蘭基地安全，而在塔利班掌權之際，巴格蘭基地也可能遭攻擊。美國人等候離開喀布爾時，則要花約40分鐘車程來通過塔利班檢查哨。

接下來數小時內，美國將把焦點轉移到撤離在喀布爾機場的約5000名美軍。白宮昨天說，未來幾天，可能是撤離行動最危險時刻。

據報道，爆炸案翌日，已掌權的阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）用一輛載滿戰士的皮卡車和3輛悍馬車在距離機場500公尺處設置路障，讓群眾與機場門口的美軍離得更遠。

美軍官員說，有些機場大門已關閉，還有更多安全措施到位，塔利班檢查哨的限制也更嚴格，機場門口附近的人群已經變少了；美軍也要求塔利班封鎖部分道路，以防汽車炸彈攻擊。

美國官員表示，有文件且需要撤離的人仍可通行機場大門。喀布爾機場內目前還有約5400人等著搭機。

美國的撤軍期限在本月31日，時間所剩無機，白宮和五角大廈都警告，期限截止前，可能還會發生攻擊案。