兩名阿富汗選手輾轉抵達東京殘奧會 入住奧運村場面很感人

阿富汗短跑運動員霍賽因-拉蘇里Hossain Rasouli與跆拳道選手胡達迪Zakia Khudadadi今天入住東京傷殘人奧運會奧運村，他們是在昨天晚上抵達東京。他們自阿富汗由法國撤離抵達法國後，被短暫安置在法國巴黎近郊的體育學院恢復訓練。據奧運會官員周日表示，這兩名阿富汗運動員在從喀布爾撤離後從巴黎抵達日本參加殘奧會，在抵達殘奧村時 非常激動，場面也很感人。

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據法新社說，周六晚上抵達日本的紮基婭-胡達迪Zakia Khudadadi和霍賽因-拉蘇里Hossain Rasouli在上周離開自8月15日以來被塔利班控制的阿富汗後，準備參加殘奧會的比賽。國際殘奧委員會（IPC）發言人克雷格-斯彭斯（Craig Spence）說："這兩位運動員在東京實現了他們的夢想，向全世界許多其他運動員發出了一個非常強烈的希望信息。”

周六晚上，國際殘奧會主席安德魯-帕森斯、國際殘奧會運動員委員會主席切爾西-戈泰爾和阿富汗代表團團長阿里安-薩迪奇歡迎胡達迪和拉蘇利來到殘奧村。據斯彭斯說："可以想象，這是一次極其激動人心的聚會，"據他補充說："房間里的每個人都流了很多淚。那是一次令人難以置信的相見。”

這兩名運動員在撤離阿富汗後，在法國巴黎的國家體育學院（INSEP）進行了為期一周的訓練。

在地雷爆炸中失去左臂的短跑運動員霍賽因-拉蘇里本應參加100米比賽，但因為抵達太晚沒有趕上周六的預賽。他將在星期二參加跳遠比賽。

而跆拳道選手Zakia Khudadadi將在下周四（K44）參加49公斤以下級別的比賽。

消息沒有提及該阿富汗選手的殘疾細節。

據克雷格-斯彭斯強調，運動員的心理健康和福祉是國際殘疾人理事會的 "首要任務"。據斯彭斯說，組織者希望避免與村裡的其他參與者發生 "自拍狂歡"，但強調這兩名阿富汗人將能夠與其他參與者打成一片。

不過按疫情要求，這兩名運動員應當經過3天的隔離。 "我們不是說'你們就呆在房間里，不要出去'，"他強調。據克雷格-斯彭斯稱，"我們告訴他們，一旦他們完成了三天的隔離，他們就可以充分體驗在運動員村的生活。"

據法新社，在運動員缺席的情況下，阿富汗國旗在星期二的開幕式上仍然經歷入場式。