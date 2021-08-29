美軍將完成撤離之際塔利班稱準備好成立新政府

在美軍從阿富汗撤軍接近尾聲之際，塔利班星期六表示，他們已經準備成立一個新的內閣，並預期在塔利班奪取喀布爾之後發生的貨幣大幅貶值和經濟動蕩將會緩解。塔利班的主要發言人紮比胡拉·穆賈希德對路透社發表了上述評論。

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穆賈希德還譴責美國對伊斯蘭國激進分子的空襲，稱這是“對阿富汗領土的明顯襲擊”。據報道，他還表示，塔利班希望在美軍於周二完成撤出該國後完全控制機場。不過，他呼籲在美軍撤離後，阿富汗能與美國和其他西方國家保持外交關係。

路透社報道說，有關成立新內閣的具體時間仍舊不明確。路透社最初曾援引穆賈希德的話報道，將在未來一周宣布。不過，他隨後在一個語音留言中說，新內閣的組成會在“一或兩周內”完成。

在被問及是否會允許任何女性進入內閣時，他稱這將是由領導層決定的問題，他無法預測他們的決定。

因貨幣劇烈貶值和不斷暴漲的食品價格導致的嚴重經濟困難，喀布爾人越來越痛苦不堪。在喀布爾被塔利班佔領兩個星期後，銀行仍舊關閉。

塔利班周六發布聲明說，已經命令所有銀行開門，限制一周內提款不得超過200美元或兩萬阿富汗尼。

穆賈希德稱，已經任命了管理主要機構的官員，包括衛生部、教育部和中央銀行。

聯合國官員已警告說，在阿富汗全國大片地區嚴重乾旱之際，阿富汗面臨嚴重的人道災難。阿富汗經濟還面臨在西方國家撤離使館後的外援斷流。

穆賈希德稱，新政府一旦成立，目前遭受的各種經濟問題將會緩解。

兩個多星期前，塔利班在沒有遇到多少抵抗下的閃電般的攻勢，導致阿富汗政府和軍隊垮台後的混亂局面，令拜登政府面臨來自國內外的批評。而造成數百人死傷、包括至少13名美軍陣亡的喀布爾機場自殺性襲擊事件更是火上澆油。拜登總統為自己的決定辯解，稱美國很久以前就已經實現了2001年入侵阿富汗的目的。