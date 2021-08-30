喀布爾上空傳多枚火箭彈橫飛 美軍稱遭攔截

有多枚火箭向喀布爾國際機場發射，但被導彈防禦系統攔截。美國官方稱初步報告未顯示有美國人傷亡，但這一信息可能發生變化。據目擊證詞，今天早晨聽到數枚火箭飛越阿富汗首都喀布爾（Kabul）上空的聲音。前一天，美國剛空襲摧毀一個潛在的汽車炸彈。但目前還不清楚火箭落點在哪裡，也不清楚目標為何。當地在查證是否有傷亡。

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據路透社今天引述美國官員透露，向喀布爾機場發射的多枚火箭被導彈防禦系統攔截。 一名美國官員援引初步信息告訴路透，有多枚火箭向喀布爾國際機場發射，但被導彈防禦系統攔截。這位不願透露姓名的官員表示，發射了多達五枚火箭，但不清楚是否全部被防禦系統擊落。

這名官員說，初步報告未顯示有美國人傷亡，但這一信息可能發生變化。

據法新社相關報道，法新社人員今早通報，聽到數枚火箭飛越阿富汗首都喀布爾（Kabul）上空的聲音。前一天，美國剛空襲摧毀一個潛在的汽車炸彈。目前還不清楚火箭落點在哪裡，也不清楚目標為何。美國即將於明晚的最後期限之前，撤出最後一批駐軍。

法新社昨夜今晨報道說，美軍撤阿富汗最後倒數，有多枚火箭畫破喀布爾上空。

目擊者和維安消息來源表示，有人今天朝喀布爾（Kabul）機場發射數枚火箭；而再不到48小時，美國撤軍阿富汗的期限就要到期。

而根據法新社人員說法，今天上午交通尖峰時段開始前，就聽到火箭呼嘯飛過首都喀布爾上空的聲音。

一名阿國前朝政府維安官員則表示，火箭是從喀布爾北部一輛汽車中發射。阿富汗前政府已於兩星期前被民兵組織塔利班（Taliban）推翻。

喀布爾居民都聽得見機場導彈防衛系統警鈴大作，還說有碎片掉落街頭。這暗示至少攔截到一枚火箭。喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）所在的北部幾棟建築物，看得到冒出陣陣濃煙。

目前還沒有更多細節。

法新社說，美國撤軍阿富汗的最後期限是8月31日，美方目前正進行最後階段的撤離工作，要在期限前撤出阿國境內的外國人，以及過去20年替美國率領部隊效力，如今恐遭塔利班報復的阿富汗人。