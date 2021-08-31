美國撤離阿富汗 塔利班鳴槍慶祝20年阿富汗戰爭落幕 並稱是對所有侵略者的教訓

美國撤軍後，塔利班發言人紮比胡拉-穆賈希德（戴披肩者）帶領一群塔利班官員進入喀布爾機場的跑道。2021年8月31日照片

隨着美國駐紮阿富汗軍隊最後一班撤員班機已於昨晚最後一刻起飛，所有美軍人員如今已全數撤離阿富汗。美國駐阿富汗外交也同時搬離，標誌着美國主導的阿富汗戰爭徹底結束。阿富汗首都喀布爾各地傳出慶祝的鳴槍聲，兩個多星期前接掌政權的塔利班說，阿富汗國家已經完全獨立。據塔利班發言人穆賈希德在喀布爾的機場跑道上說，美國的失敗是給其他入侵者和我們的後代一個很大的教訓。

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據法新社報道稱，美國今天完成阿富汗撤軍，結束20年的戰爭，阿國首都喀布爾各地傳出慶祝的鳴槍聲，兩個多星期前接掌政權的塔利班宣布說，國家已完全獨立。

此前有消息說，塔利班許諾阿富汗從此和平，因為當所有外國軍隊離開阿富汗以後，阿富汗不會再有恐怖爆炸以及恐怖襲擊。

據美國國防部表示，最後一班撤員班機已於昨晚最後一刻起飛，所有美軍人員如今已全數撤離阿富汗。

據法新社說，人在喀布爾的法新社記者聽見幾處塔利班檢查哨傳出鳴槍慶祝的聲音，綠區維安崗哨的戰士們也發出歡呼聲。

塔利班高層官員哈卡尼（Anas Haqqani）在推特發文說：「我們再度寫下了歷史，美國和北大西洋公約組織（NATO）對阿富汗的20年佔領已在今晚結束。我很高興，經過了20年的聖戰、犧牲和艱苦，我自豪地見證了這歷史性的時刻。」另一位塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）透過電話告訴法新社：「所有美國部隊已經離開阿富汗，我們很高興，你可以聽到慶祝的槍響。」

在塔利班首度宣布美軍已全數撤離後45分鐘，輕型武器和重型機關槍的聲音仍在夜間回蕩，曳光彈也點亮了夜空。

但哈卡尼在後續推文中，敦促戰士們避以鳴槍的方式慶祝，以免誤傷無辜旁觀者。

阿富汗歷經美國20年軍事干預、最後一批美軍撤離數小時後，據塔利班最高發言人今天表示，美國失敗是給其他入侵者上了一課，他並恭喜阿富汗人民取得勝利。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在喀布爾的機場跑道上表示，美國的失敗是「給其他入侵者和我們後代一個很大的教訓」。他說：「這也是給全世界上了一課。」他還說：「恭喜阿富汗人，這是屬於我們所有人的勝利。」

穆賈希德並說：「我們盼與美國還有世界建立良好關係。我們樂見與他們所有人建立良好的外交關係。」