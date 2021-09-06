日本防衛大臣首登英國航空母艦參訪

英國航空母艦“伊麗莎白女王號”首度泊靠日本，日本防衛大臣今天登艦參觀。日本防衛大臣岸信夫和高階指揮官登艦參觀，在甲板上的匿蹤戰鬥機F-35B之間，聽取英國皇家海軍軍官說明戰鬥機如何在艦上升空。日本同樣計畫在2艘直升機母艦上起降能夠短距離起飛、垂直起降的F-35B。

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據中央社今天報道說，英國皇家海軍最新銳的“伊麗莎白女王號”（HMS Queen Elizabeth）6日在東京附近的海軍基地大秀肌肉，標示英國未來將常態性部署這塊水域，試圖阻擋中國勢力擴張。

日本防衛大臣岸信夫和高階指揮官登艦參觀，在甲板上的匿蹤戰鬥機F-35B之間，聽取英國皇家海軍軍官說明戰鬥機如何在艦上升空。

航艦打擊群指揮官慕豪思（Steve Moorhouse）針對這艘造價41.5億美元的軍艦進行簡報。他表示：“這次部署的目的之一，就是展現我們開始兌現承諾。這塊區域的重要性迅速上升。”

該報道稱，日本同樣計畫在2艘直升機母艦上起降能夠短距離起飛、垂直起降的F-35B，並在美國之外擴大安全合作，協助對抗被認為威脅區域，包括台灣獨立性的中國影響力。日本在最近的國防白皮書中，認定鄰國中國為主要的國安威脅，並稱台灣局勢的穩定，對日本的安全保障及國際社會的穩定而言相當重要，日本有必要抱持緊張感密切關注。

岸信夫在登艦參觀後告訴記者：“英國航艦打擊群來訪具有重大意義，將維持並強化印太區域的自由與開放。”