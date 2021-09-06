阿富汗大學今天開學？塔利班稱女學生可上學但須戴只露雙眼面紗

阿富汗今天學校開學。據塔利班（Taliban）的教育主管機關周末發布包含多項命令的一份文件下令，只有女老師才能教女學生，若是辦不到，那麼品格端正的「年長男人」才可任教；而就讀阿富汗私立大學的女性必須身穿長袍，並且戴着幾乎遮住全臉的面紗。塔利班還向聯合國在喀布爾的人道救援主管承諾，會擔保人道工作人員安全，並讓救援物資進入阿富汗。

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據法新社報道稱，奪回阿富汗政權的民兵組織塔利班星期天下令，就讀阿富汗私立大學的女性必須身穿長袍，並且戴着幾乎遮住全臉的面紗，同時嚴禁男女合班，或是至少以簾幕區隔。

根據塔利班（Taliban）的教育主管機關發布包含多項命令的一份文件下令，只有女老師才能教女學生，若是辦不到，那麼品格端正的「年長男人」才可任教。

由塔利班教育主管機關頒布的命令，適用於6日開學的私立大學院校。塔利班首次執政於2001年結束以來，阿富汗的私立大學院校蓬勃發展。

4日晚間頒布的新規範，並未要求女性穿着遮蔽全身的罩袍（burqa），不過她們得戴着幾乎遮住全臉，而且只露出雙眼的面紗尼卡布（niqab）。

其他的規範還包括：「根據各校的設施，大學必須為女學生招聘女老師。」並且男女進出應予以區隔。

如今雖然采男女分班，但女學生必須比男學生提早女5分鐘下課，以防男女學生在校外相遇，而且提早下課的女學生必須待在等候室，直到男學生離校為止。

一位不願具名的大學教授表示：「實際上，這項計畫難執行，因為我們沒有足夠的女老師或班級以區隔女學生，但是他們允許女孩們上學及讀大學，可說是非常正面的進展。」

法新社引述聯合國發言人表示，重掌阿富汗政權的武裝組織塔利班星期天向聯合國在喀布爾的人道救援主管承諾，會擔保人道工作人員安全，並讓救援物資進入阿富汗。

阿富汗重歸強硬派伊斯蘭組織塔利班（Taliban）控制、人道主義災難迫在眉睫之際，聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天在阿富汗首都喀布爾（Kabul）與塔利班領導人舉行數天會議。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）發布聲明指出，葛瑞菲斯在會中強調，人道主義工作者致力於從事「公正、獨立的人道援助」。

葛瑞菲斯也呼籲各方確保婦女的人權、安全與福祉。

塔利班上一次於1996年至2001年執政期間，大幅限制女性的自由。

據塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）在社群媒體推特（Twitter）發出聲明說，由塔利班共同創辦人巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）率領的代表團，感謝聯合國官員「許下承諾，持續對阿富汗人提供人道援助」。

聯合國說，阿富汗深陷人道危機，全國半數人口1800萬人都受影響。

據法新社說，早在塔利班快速進攻，於8月15日推翻西方支持的阿國政府之前，阿富汗就已十分仰賴外國援助，有40%的國內生產毛額（GDP）來自外國資金。儘管塔利班保證這次統治會比首次執政來得柔軟，聯合國與多個救援團體依舊擔心阿富汗救援任務的未來。聯合國本周表示，至阿富汗幾個省分的人道航班已經恢復。