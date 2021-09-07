塔利班承諾讓有證者離境 布林肯否認美國人遭挾持

美國國務卿布林肯7日與卡達官員就加速撤離阿富汗問題進行會晤後表示，塔利班重申承諾，將允許持有證件者自由離開阿富汗。他也否認有美國人遭挾為人質。

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多家外媒報導，阿富汗北部的一個機場禁止包括美國人在內的數百人離開，時間已達一個星期。這讓美國總統拜登倍感壓力。

布林肯（Antony Blinken）與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在卡塔爾首都多哈會見當地官員後召開記者會。布林肯表示，塔利班告訴美方，“他們將允許持有旅行文件的人自由離開阿富汗”。布林肯還強調：“我們會確保他們信守諾言。”

布林肯說：“整個國際社會都期待塔利班遵守這項承諾。”他意指聯合國安理會8月底通過的一項決議，要求塔利班實現諾言，讓民眾自由離境。

多個非政府組織指出，包含年輕女孩及美國公民在內約600至1300人仍滯留在阿富汗北部大城馬紮里沙里夫（Mazar-i-Sharif）國際機場。

美國一個在阿富汗運作的小型非政府組織創辦人兼執行長勒格理（Marina LeGree）告訴法新社，塔利班不讓任何人離開。

布林肯說，塔利班並未阻止持有效旅行證件者離開，但並非所有包機乘客都有證件。他也否認有馬紮里沙里夫“類似人質”遭到挾持的狀況。

他表示，由於美方在阿富汗機場並無地勤人員，“我們無法驗證包機乘客名單、登機乘客身分、飛航安全準則，或是降落地點，還有其他許多問題。”

布林肯強調：“我們正努力解決這些問題。”