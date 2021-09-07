塔利班稱拿下阿富汗最後一塊陣地

塔利班宣布在阿富汗仍在堅持反對其統治的最後一個地區取得勝利，宣稱攻佔潘傑希爾山谷，完成了他們對該國的接管，他們將很快公布一個新政府。塔利班發言人說已得知Massoud和抵抗陣線另一位領導人、前副總統Amrullah Saleh已逃往鄰國塔吉克斯坦。但馬蘇德抵抗力量否認塔利班宣稱，並告知他們仍在戰鬥。

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據路透社今天報道說，塔利班周一宣布在阿富汗仍在堅持反對其統治的最後一個地區取得勝利，宣稱攻佔潘傑希爾(Panjshir)山谷，完成了他們對該國的接管，他們將很快公布一個新政府。社交媒體上的圖片顯示，在與潘傑希爾領導人Ahmad Massoud指揮的阿富汗民族抵抗陣線(NRFA)交戰數日後，塔利班成員站在了潘傑希爾省長駐地的門前。

據塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)在一次新聞發布會上說，“潘傑希爾已經被佔領，這是逃跑的敵人最後的藏身之處。”

然而，Massoud仍不屑一顧，表示他的部隊仍在戰鬥；其部隊由阿富汗正規軍的殘餘部隊以及當地民兵戰士組成。小馬蘇德在推特上說，“我們在潘傑希爾，我們將繼續抵抗。”他在推特上還說自己很安全，但沒有透露具體的行蹤。NRFA的外交關係負責人Ali Maisam Nazary在Facebook上說，“NRF部隊部署在整個山谷的所有戰略位置，繼續戰鬥。”

據塔利班向山谷地區的人們保證，不會有“針對他們的歧視行為”。穆賈希德說，“他們是我們的兄弟，將為共同的目的和國家的福祉而共同努力。”

他說已得知Massoud和抵抗陣線另一位領導人、前副總統Amrullah Saleh已逃往鄰國塔吉克斯坦。

該報道稱，穆賈希德否認塔利班內部在組建新政府問題上有任何分歧，並表示將很快宣布成立新政府，但沒有給出確定日期。

據法新社稍早說，最後據點傳淪陷，阿富汗反抗軍揚言與塔利班戰鬥到底。

阿富汗武裝組織塔利班6日宣布「完全佔領」反抗勢力在境內的最後據點龐吉夏河谷。不過，反抗軍戰士矢言，他們仍將持續對抗這個強硬的伊斯蘭組織。

繼上月迅速擊敗阿富汗政府軍，並慶祝最後一批美軍撤出阿國後，塔利班集中火力，轉而攻打潘傑希爾河谷的反抗組織「民族抵抗陣線」。

由反塔利班民兵和前阿國安全部隊成員組成的NRF表示，他們的戰士仍守在潘傑希爾河谷各處「戰略位置」，並持續作戰。

「民族抵抗陣線」用英文在推特宣示：「我們向阿富汗人民保證，我們將繼續與塔利班及其同夥戰鬥，直到正義和自由獲勝為止。」法新社說，但5日晚間，「民族抵抗陣線」承認他們在潘傑希爾遭受「重大損失」，並呼籲停火。