朝鮮提拔導彈將軍進中常委 閱兵將展示潛射彈道導彈

朝鮮官方消息說，長久以來被視為軍中明日之星，同時是導彈計畫重要人物的北朝鮮人民軍總參謀長樸正天（Pak Jong Chon），獲得拔擢出任朝鮮勞動黨要職，將出任黨中央委員會政治局常務委員會委員及黨中央委員會書記。韓國軍方消息說，朝鮮可能在建政紀念日（9月9日）當天舉行閱兵式，展示新型潛射彈道導彈（SLBM）等武器戰力。

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據中央社今天引述北朝鮮中央通信社（KCNA）今天消息，長久以來被視為軍中明日之星，同時是導彈計畫重要人物的北韓人民軍總參謀長樸正天（Pak Jong Chon），獲得拔擢出任朝鮮勞動黨要職。樸正天將出任黨中央委員會政治局常務委員會委員及黨中央委員會書記，填補了因防疫工作怠慢、被免去政治局常務委員職務的黨中央軍事委員會副委員長李炳哲的空缺。

樸正天這次當選政治局常務委員會委員，踏入北韓最核心決策機構之一，彰顯出他已走出今年6月政治局擴大會議上，因防疫工作怠慢被降為次帥的陰霾。

樸正天2019年9月被任命為總參謀長，去年5月升為次帥，5個月後晉陞為元帥。樸正天過去多次與領導人金正恩同框，包括陪同金正恩騎馬登上朝鮮聖地白頭山。

該報道稱，分析家認為，樸正天獲得晉陞與他在朝鮮短程導彈發展的角色有關。

據朝鮮官方通訊社消息說，除了樸正天，政治局還任命林光日（Rim Kwang-il）為朝鮮人民軍總參謀長，任命張正男（Jang Jong-nam）為社會安全部長。

據韓聯社今天報道， 據多名軍方消息人士7日透露，從目前平壤美林機場的閱兵式綵排動向來看，朝鮮可能在建政紀念日（9月9日）當天舉行閱兵式，展示新型潛射彈道導彈（SLBM）等戰力。

韓國國防部長官徐旭前一天在國會一場政策質詢會議上被問及“朝鮮是否會借大規模閱兵和公開新武器向韓美施壓”時表示，有關部門將密切追蹤和監視閱兵式籌備階段及閱兵式當天的朝鮮動向。軍方和情報部門還在密切關注此次閱兵式在夜間舉行的可能性。此前，朝鮮分別於去年10月10日勞動黨建黨75周年和今年1月的八大期間舉行了兩場夜間閱兵式。鑒於近期曾有戰機在平壤夜空執飛，推測這次閱兵式有可能上演“夜空飛行秀”。

據該報道稱，消息人士還認為，朝鮮可能會在此次閱兵式上向美國或韓國釋放信息。韓國聯合參謀本部宣傳室室長金俊洛當天在國防部例行記者會上表示，軍方正基於韓美情報部門的密切合作，嚴密監視朝方在即將到來的國內日程（建政日）舉行閱兵等大規模活動的籌備動向。

據消息，美國當天上午也派出3架駐韓美軍偵察機RC-12X“護欄”對朝偵察，關注相關動向。