阿富汗：塔利班新政府半揭面紗

塔利班新政府部分成員亮相。由塔利班發言人紮比烏拉-穆賈希德周二晚間公布了塔利班新政府的第一批名單。這是外界所知不多的穆罕默德-哈桑-阿克洪德將領導新政府，在塔利班伊斯蘭運動在阿富汗掌權三周之後所作初步揭曉。不過尚且沒有總統，總理等阿富汗國家領導人的確定與職務稱謂。

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據本台報道說，塔利班周二公布了他們未來政府的部分成員，該政府將由穆罕默德-哈桑-阿克洪德領導。塔利班首席發言人在喀布爾的一次新聞發布會上宣布，塔利班的聯合創始人阿卜杜勒-加尼-巴拉達爾被任命為新行政機構的二號人物。

據信阿卜杜勒-加尼-巴拉達爾受到尊重，在塔利班各派中享有威信，是他領導了與美國人在多哈的談判，導致外國軍隊從阿富汗撤出。

在周二晚間宣布的其他任命中，奧馬爾毛拉的兒子毛拉-雅庫布（Mullah Yaqoub）被任命為國防部長；而哈卡尼網絡的負責人西拉尤丁-哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）被任命為內政部長。

塔利班在多哈的談判代表阿米爾-汗-穆塔奇已被任命為外交部負責人。

據發言人紮比胡拉-穆賈希德強調說："政府並不完整，" 但他保證，塔利班承諾建立一個 "包容性 "的行政機構，將嘗試 "從該國其他地區吸收任命官員"。

據該報道，在被美國領導的聯盟趕下台20年後，塔利班重新掌權，國際社會正密切關注着塔利班，並警告說它將根據塔利班的行動來判斷它。

據塔利班發言人說，潘傑希爾 "安全了"，"沒有戰爭。” 據塔利班承諾，尤其尊重婦女權利。據該報道，國際社會對塔利班在這一方面的承諾，稱仍然不能令人信服。作為這種不信任的標誌，最近幾天，婦女活動家在喀布爾組織了幾次示威活動，其他阿富汗人也加入其中，來譴責塔利班對潘傑希爾反抗的暴力鎮壓。

不過，據塔利班發言人說，最後一個武裝抵抗政權的潘傑希爾，"現在非常安全，沒有戰爭了"。 當被問及周六的示威活動（有時被塔利班武力驅散）時，紮比胡拉-穆賈希德強調，塔利班士兵 "尚未受過管理示威活動的訓練"，他並呼籲示威者提前24小時向當局發出任何集會的申請。