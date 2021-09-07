韓國無核 首次測試潛艦發射彈道導彈

韓國軍方報告，韓國已經從一艘潛艦上試射了一枚彈道導彈，成為首個發展這種能力的無核武器國家。韓國已經開發了越來越強大的導彈，目標是朝鮮境內重兵把守的地堡和隧道，這也是韓國減少對美國軍事依賴的一種方式；美國在朝鮮半島上駐紮了成千上萬的兵力。

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據路透社今天引述韓國官方消息報道稱，韓國已經從一艘潛艦上試射了一枚彈道導彈(SLBM)，成為首個發展這種能力的無核武器國家。據韓聯社援引不願透露姓名的軍方人士說法報導稱，一艘新的島山安昌浩號潛艦上周成功進行了水下試射，而上個月在一艘水下駁船上進行了類似的試驗。

韓國國防部說，出於安全原因，無法證實個別軍事單位能力的細節。

韓國已經開發了越來越強大的導彈，目標是朝鮮境內重兵把守的地堡和隧道，這也是韓國減少對美國軍事依賴的一種方式；美國在朝鮮半島上駐紮了成千上萬的兵力。

韓朝雙方都把對方的軍事發展作為提高自身軍事能力的理由。

據法新社消息說，南韓成功試射國產潛射彈道導彈，此次試射意味着韓國實際上完成潛射彈道導彈的研製，繼美國、俄羅斯、英國、法國、印度、中國及朝鮮後，全球第8個擁有潛射彈道飛彈的國家。

韓聯社報導，根據了解，國產潛射彈道飛彈是以「玄武2B」（Hyunmoo-2B）彈道導彈為基礎研發，因此命名為玄武4-4（Hyunmoo 4-4），射程約500公里。

據韓聯社今天引述韓軍表示，國防科學研究所1日在海軍“島山安昌浩”號潛艇首次主辦的潛射導彈水下試射順利進行。韓軍計畫再進行1到2次非公開試射後，量產並在上月13日服役的“島山安昌浩”號潛艇上部署潛射導彈。

“島山安昌浩”號是韓國海軍第一艘3000噸級潛艇，配備6根冷發射管的垂直發射系統。據悉，國產潛射導彈基於500公里射程的“玄武2B”彈道導彈研製，因此命名為“玄武4-4”。

依託潛艇的機動範圍、垂直發射系統的隱蔽性、彈道導彈的威力，潛射導彈被視為戰場規則改變者。此次試射意味着韓國事實上完成潛射導彈的研製，繼美國、俄羅斯、英國、法國、印度、中國、朝鮮之後，全球第8個擁有潛射導彈的國家。

據了解，韓軍去年底進行了潛射導彈地面試射，後來運用駁船進行水下試射。國防部以保密為由沒有證實潛射導彈研製情況。

韓聯社說，朝鮮2015年和2019年接連成功進行“北極星-1”型、“北極星-3”型潛射導彈水下試射，去年10月和今年1月在閱兵式上展示了“北極星-4”“北極星-5”等新型潛射導彈。另據悉，朝鮮已經完成對1800噸排水量的羅密歐級潛艇的改造，可搭載“北極星-3”型的3200噸級新型潛艇下水在即。