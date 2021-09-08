監獄火災

印尼萬丹監獄超容 大火釀至少41死80傷

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Un incendie fait 41 morts dans une prison surpeuplée en Indonésie le 08 septembre 2021
Un incendie fait 41 morts dans une prison surpeuplée en Indonésie le 08 septembre 2021 © lepoint
作者： 法廣
3 分鐘

印尼西爪哇萬丹省（Banten）一座監獄8日凌晨發生大火，造成至少41人喪生，超過80人受傷。火災發生後，相關部門緊急疏散人群，並將傷者送往醫院接受治療。起火原因尚在調查當中。

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大火發在距離印尼首都雅加達（Jakarta）約25公里的萬丹省唐格朗市（Tangerang）布洛克監獄，8日凌晨1時50分左右，監獄C棟建築（Prison Block C）突然起火。當地新聞畫片顯示，大火吞噬了建築物，消防人員試圖從大樓屋頂撲滅大火。

 

印尼司法暨人權部獄政署發言人艾普利安緹（Rika Aprianti）表示，“起火原因仍在調查中。”

布洛克監獄C棟牢房可容納122人。艾普利安緹證實這所監獄已過度擁擠，但未說明大火發生時有多少人關在牢內。

根據印尼政府去年9月資料，唐格朗市是首都雅加達附近的工業城，市內的布洛克監獄可容納1400名囚犯，但實際就收容了2000多名囚犯，比起法定容納量多出了600多人。

據警方發言人尤索里（Yusri Yunus）披露，初步研判起火原因疑是電線走火。大火至少有41人喪生，8人傷勢嚴重，另有73人受到輕傷。印尼法律和人權部長亞松納（Yasonna Laoly ）當天上午視察了着火的監獄。

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