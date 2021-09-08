塔利班新政府內政部長掛美國制裁恐怖分子名單

阿富汗塔利班昨天報告任命新政府高層，其內政部長在美國制裁名單上。美國國務院發言人周二在一份聲明中表示，美國對塔利班任命的一些新政府高級成員的“從屬關係和過往記錄”表達關切。美國重申明確希望塔利班能確保阿富汗不會成為威脅其他國家的溫床，並允許人道主義進入以支持阿富汗人民。

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據路透社報道，塔利班周二從其內部高層中抽調人員填補阿富汗新政府的高級職位，包括由塔利班創始人的一名助手擔任總理，由一名被列入美國恐怖主義名單的人員擔任內政部長。

世界大國告訴塔利班，和平與發展的關鍵是建立一個包容性的政府，支持採取更懷柔方式和維護人權的承諾。此前塔利班在1996-2001年執政期間曾血腥仇殺和壓迫婦女。

塔利班最高領導人Haibatullah Akhundzada在8月15日塔利班奪取首都喀布爾後的首次公開聲明中說，塔利班承諾遵守所有與伊斯蘭教法不衝突的國際法、條約和承諾。據他說，“今後，阿富汗的所有治理和生活事務都將由神聖的伊斯蘭教法來約束，”他在一份聲明中並就他所說的國家從外國統治下獲得解放向阿富汗人表示祝賀。

新政府成員名單沒有向其反對者伸出橄欖枝的跡象。三周前塔利班取得軍事勝利，以美國為首的外國軍隊撤離、西方支持的軟弱政府垮台。

在美國所支持政府執政的20年裡，阿富汗人在教育和公民自由方面取得重大進展，但他們仍然害怕塔利班的統治，自塔利班接管以來，每天都有抗議活動發生。

周二，當新政府宣布成立時，在喀布爾的一條街道上，塔利班槍手向空中開槍驅散數百名抗議者，一群阿富汗婦女四散躲避。

塔利班敦促阿富汗人要有耐心，並發誓這次要更加寬容。

路透社說，許多阿富汗人和外國勢力將仔細審查這一承諾，作為阿富汗所亟需援助和投資的條件。

被任命為總理的Mullah Hasan Akhund與塔利班領導層的許多人一樣，其威望主要來自於他與該組織隱居的已故創始人奧瑪爾(Mullah Omar)的密切聯繫，奧瑪爾在20年前擔任塔利班最高領導人。

Akhund長期擔任塔利班強大的決策機構領導委員會(Rehbari Shura)主席。在塔利班上次執政時，他曾擔任外交部長，然後是副總理，與即將上任的許多內閣成員一樣，他因在政府中的職位而受到聯合國的制裁。

新任內政部長哈卡尼(Sirajuddin Haqqani)是被華盛頓列為恐怖組織的哈卡尼(Haqqani)網絡創始人的兒子。他是聯邦調查局的頭號通緝犯之一，因為他參與了自殺式襲擊並與基地組織有聯繫。

塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)在喀布爾舉行的新聞發布會上說，掌管塔利班政治辦公室的巴拉達爾(Mullah Abdul Ghani Baradar)被任命為Akhund的副手。

奧瑪爾的兒子雅各布(Mullah Mohammad Yaqoob)被任命為國防部長。穆賈希德說，所有任命都是代理身份。

路透社說，白宮發言人普薩基在總統拜登飛往紐約所乘空軍一號上對記者表示，不會很快承認塔利班政府。