日本自民黨選舉新波瀾 女性候選人參戰

事實上將選出日本首相的自民黨總裁選舉（17日發布公告、29日投計票）候選人名單中將出現均為無派系的前總務相高市早苗（60歲）和代理幹事長野田聖子（61歲）。評論說，如果二位中任何一位競選成功，日本將出現首位女首相。

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據路透社今天報道稱，前日本總務大臣高市早苗的辦公室表示，她將於周三宣布競選自民黨總裁。如果競選成功，她將成為日本首位女首相。

當地媒體稱，高市早苗得到了前首相安倍晉三的支持，她的競選政見將以抵禦來自中國的科技威脅和幫助受疫情打擊的經濟為基礎。

自民黨將於9月29日舉行總裁選舉，現任首相菅義偉已於上周五宣布他將卸任。選舉獲勝者幾乎可以肯定將成為下一任日本首相。

到目前為止，只有言辭溫和前外務大臣岸田文雄宣布參選，不過受歡迎度較高的行政改革特任大臣河野太郎和高市早苗也已暗示有意參選。

據該報道，現年60歲的高市早苗在2014年進入第二屆安倍內閣，成為第一位女性總務大臣。

據共同社今天報道說，事實上將選出日本首相的自民黨總裁選舉（17日發布公告、29日投計票）候選人名單中將出現均為無派系的前總務相高市早苗（60歲）和代理幹事長野田聖子（61歲）。此前參加總裁選舉的女性只有2008年時的現任東京都知事小池百合子。由此可見，以男性為中心的派系佔主導地位的最大執政黨領袖選舉中，女性連站上起點位置都很難。2名女性能否打破“玻璃天花板”受到關注。

每次總裁選舉都表示出參選意願的是與前首相安倍晉三一樣9次當選眾議員的野田聖子。雖然她曾擔任郵政相、總務相以及黨內要職等而頗具知名度，但過去的總裁選舉中一直未能實現正式參選所需要的20名推薦人。她也顯得頗為不甘，稱“被有限的派系的強大力量左右”。野田聖子說，“我也想擔負起自民黨的多樣性。”

在2020年的總裁選舉中，前防衛相稻田朋美（62歲）曾有意出馬，但未能獲得足夠的推薦人。之後她表示，“派系政治成為女性（參加總裁選舉）的門檻。”

高市此次宣布，一早得到了對最大派系細田派具有影響力的安倍支持。早早有望獲得足夠的推薦人。高市是8次當選眾議員的黨內資深人士。她曾擔任總務相和政務調查會長，在職業資歷上不輸野田。7日她還自信地表示“擁有與他人不一樣的核心政策”。

野田和高市的政治立場大相徑庭。野田致力於跨黨派議員爭取實現政治領域的男女共同參畫推進法、參與推進可選擇的夫婦不同姓氏討論，在女性活躍領域高舉大旗。

另一方面，高市對夫婦不同姓氏持反對態度。她在本月發售的新書中宣傳自己繼承安倍的保守路線。在黨內議員聯盟“保守團結會”中她也與安倍共同擔任顧問。

共同社說，在野黨中曾有女性成為黨首。已故的土井多賀子1986年就任原社會黨委員長。社民黨和原民進黨也分別曾有福島瑞穗和蓮舫擔任黨首。

據共同社稱，熟悉性別和政治的上智大學教授三浦Mari對有意參加總裁選舉或實際成為正式候選人的女性人數增加本身表示歡迎，稱“能向外界宣傳女性也能成為領袖的信息”。同時她也警惕道：“看起來是與安倍抱團的保守派為了維持實力而把高市用作棋子。也可能會給人們留下一個印象——女性得不到掌權者的庇護就無法成為領袖。”