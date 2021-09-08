美航母“卡爾·文森”號進入南海活動

美國海軍第七艦隊9月8日通過聲明表示，“卡爾·文森”號航母打擊群 (VINCSG) 在其2021年的部署中首次在南中國海行動。

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聲明稱，“在南中國海時，打擊群正在進行海上安全行動，其中包括固定翼和旋翼飛機的飛行行動，海上打擊演習，以及水面和空中單位之間的協調戰術訓練。在南中國海的航母行動是美國海軍在印太地區的常規存在的一部分。”

“卡爾·文森”號航母打擊群指揮官丹尼爾·馬丁准將（Daniel Martin）稱，“所有國家在國際水域航行的自由是重要的，在南中國海尤其重要，每年有近三分之一的全球海上貿易在這裡過境。”他在聲明中說，“當我們從聖地亞哥穿越太平洋到南中國海時，我們有幸並高興地與我們的盟友、夥伴和聯合服務隊的隊友在訓練、演習、接觸和行動中一起工作”。

馬丁說，“所有這些都是為了確保整個地區的和平與穩定這一共同目標。國際社會在維護基於規則的國際秩序方面發揮積極作用，符合我們所有人的利益。”

“卡爾·文森”號航母打擊群在今年8月參加了“2021年全球大規模演習”（LSGE21 ），與英國皇家海軍“伊麗莎白女王”號航母打擊群（CSG-21）進行了互操作性飛行，並與日本海上自衛隊單位進行了雙邊演習。“卡爾·文森”號也是美國海軍首艘部署F-35C艦載戰鬥機和CVM-22B“魚鷹”運輸機的航母。

此外，美國海軍陸戰隊司令大衛·伯傑(David Berger)本月1日在參加華盛頓智庫、戰略與國際研究中心舉辦的活動中表示，幾十年來頭一次，美國海軍陸戰隊必須假定敵人會對他們的補給線進行爭奪，從西太平洋一直到美國。

伯傑說，“我們可以在這個宏偉的（全域聯合指揮與控制）的基礎上擁有最佳的部隊姿態。如果他們能夠在後勤方面與我們競爭並真正扼殺我們，他們將使我們屈服。我們不能讓這種情況發生。”

印太地區距離遙遠，即使有各種美軍和盟國基地存在，也會給物流帶來困難。但伯傑認為，物流挑戰必須一直保護到美國國防工業工廠和軍事倉庫。伯傑說，“所以這將是一次攻擊和深度防禦，我們從未見過，我們在你我的一生中從未見過。”

伯傑稱，美國海軍陸戰隊與海軍一樣，正計畫將其部隊分散開來作戰，而不是集中在一個地方，在一個對手可以更容易用武器攻擊他們的區域內。但該部隊仍然需要機動性和分配手段，以便在有爭議的地區內運送人員和物資。

伯傑指出，正因為如此，除了最重要的物資外，可能更難為那些海軍陸戰隊員提供其他東西，讓他們提高自己去尋找食物、水和交通工具的能力。