日本延長19個都道府縣的緊急事態宣言

日本政府8日就目前向21個都道府縣發布的新冠緊急事態宣言基本決定，宮城和岡山從13日轉入“防止蔓延等重點措施”，其餘19個都道府縣則把期限從12日延長至9月30日。

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在日本時間9日上午召開的新冠感染症對策小組委員會上，政府與專家一致同意將包括東京和大阪在內的19個都道府縣的緊急事態宣言延長至本月底。

有鑒於此，緊急事態宣言對象將變為北海道、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、靜岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、廣島、福岡、沖繩這19個都道府縣。

目前，日本的新增感染者人數呈下降趨勢，9月6日，日本新增感染者為8234人，重症患者為2198人。這是自8月2日以來時隔約一個月，首次低至1萬人以下。7日全國新增感染者為10605人，比上周二（8月31日）減少7000多人。

但是政府和專家們認為疫情依舊嚴峻，經濟再生大臣西村指出：“希望繼續避免不必要的外出，安排大型商業設施的入場限制和遠程辦公。”

另一方面，小組委員會表達了一種危機感，即“在疫苗接種時放鬆限制會削弱人們的緊張感”。

日本現在疫苗接種進展迅速，已接種一次新冠疫苗的人佔總人口的61.4%；接種兩次的佔總人口的49.4%。

此外，政府和對策小組委員會將不採納在緊急事態宣言狀態下允許提供部分酒精飲料的建議。

小組委員會的尾身茂主席強調“不應該這樣做，在緊急狀態發布期間放鬆限制是傳達錯誤的信息。”