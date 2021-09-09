礙於憲法限制 杜特爾特退而競選副總統

菲律賓總統杜特爾特昨天接受執政黨提名，將於明年參選副總統後，而多次在總統選舉民調獨佔鰲頭的杜特蒂長女薩拉今天說，2022年大選她不會出馬角逐總統寶座。

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據中央社今天報道稱，菲律賓總統大選明年5月將登場。曾擔任警察總長的73歲參議員賴克遜（Panfilo Lacson）昨天宣布將競逐總統大位，面臨分裂的執政黨“民主菲人－國民力量黨”（PDP-Laban）由支持杜特爾特的派系舉行全國代表大會，選出杜特爾特親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）和杜特爾特為明年的正副元首參選人。不過沒有消息說克里斯多福．吳是否改變主意同意競選。

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，且正副元首由人民分別投票選出。因此，杜特爾特在下屆大選只能競選總統以外的職位。而杜特爾特的女兒薩拉（Sara Duterte）今天在給菲律賓媒體的短信中說，明年大選她不會參選全國性職位，因為“我們（她和父親杜特爾特）都同意，我們之中只有一個人2022年會角逐全國性職位”。

現任杜特爾特家鄉納卯（Davao）市長的薩拉一直以來參選明年總統呼聲極高。馬尼拉廣播公司（MBC）7月下旬民調顯示，薩拉和杜特爾特（Rodrigo Duterte）分別在下屆正副元首選舉民調名列前茅，取得25.4%和15.6%支持。

杜特爾特和薩拉隸屬不同政黨。薩拉於2018年成立“變革聯盟”（HNP），擔任黨主席。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）說，面對媒體詢問，明年大選“變革聯盟”會不會循2019年期中選舉時的作法，支持執政黨提名候選人，薩拉回答：“不會。這次我不會提供支持。”對於杜特爾特和她的父女感情是否因此生變，薩拉說：“跟以前一樣。我們的政治（立場）不影響我們的家庭關係。工作和家庭是兩回事。”

明年大選候選人登記日為今年10月1日到8日。登記日前，薩拉仍有機會改變心意。

至於杜特爾特親信克里斯多福．吳，他曾在8月給執政黨的信中，拒絕角逐下屆總統。克里斯多福．吳昨天被提名後，仍重申明年沒有意願參選總統。薩拉9月初曾說，克里斯多福．吳向她表態，若她參選總統，他願擔任副手競選副總統。

薩拉8月下旬發表聲明，指杜特爾特給她兩個選擇，一個是支持克里斯多福．吳和他搭檔競選下屆正副元首；若她本人有意參選總統，則希望薩拉選擇克里斯多福．吳作為副手。

一般認為，杜特爾特雖不能角逐總統大位，但若親信當選國家元首，杜特爾特可藉此繼續掌權。

據中央社說，杜特爾特7月曾在執政黨全國代表大會表態，指他可能參選下屆副總統，以獲得刑事豁免權，避免在他卸任後遭政敵和反對派人士追訴。但根據菲律賓法律，目前僅賦予現任國家元首豁免權。

另據路透社報道，菲律賓國防部長洛倫紮納(Delfin Lorenzana)周三表示，有必要全面審議該國與美國的聯盟關係。他抱怨說，儘管來自中國的壓力越來越大，但菲律賓從美菲關係中獲得的好處還不如非締約盟國。

在紀念兩國簽訂共同防禦條約(MDT)70周年的線上活動中，洛倫紮納表示有必要“升級”和“更新”這一聯盟，明確“美國承諾的限度”。菲律賓國防部長洛倫紮納，“馬尼拉要問的一些問題是，我們還需要MDT嗎？我們是不是應該修改它？”他在華盛頓的美國國際戰略研究中心講話時提到這份1951年簽訂的條約。他說，“顯而易見，我們需要對我們締結的聯盟進行全面審議。”

洛倫紮納正在華盛頓會晤美國官員。他表示，美日條約在確定是否適用於太平洋海域時，就比美菲條約更加明確。他說，這解釋了為什麼七成菲律賓民眾支持杜特爾特總統關於同中國接觸而不對抗的呼籲，且半數以上的人懷疑美國在南海爭端中作為盟友是否靠得住。

據洛倫紮納認為，美菲關係“必須認清新的地緣政治現實，特別是中國的崛起，然後進一步發展變化”。他說，馬尼拉和華盛頓方面應考慮修訂MDT和其他防禦協定，確保雙方都能更好地應對“灰色地帶的威脅”。