日美韓在東京討論朝鮮發射遠程導彈問題

朝鮮勞動黨《勞動新聞》13日發表文章稱，朝鮮國防科學院11日和12日“成功”發射了新型遠程巡航導彈。導彈飛行了2小時6分20秒，擊中了1500公里線上的目標。這是朝鮮自3月25日向日本海發射兩枚彈道導彈以來，再次宣布進行導彈試驗，日美韓三國的朝鮮事務高官14日在東京為此舉行了磋商。

廣告 繼續瀏覽後續

《勞動新聞》報道說，在這次試射中，遠程巡航導彈沿橢圓形和“8”字形飛行軌跡飛行，除了新研製的發動機的推進力和飛行的機動性外，制導精度也“滿足所有設計要求”。

如果飛行距離為1500公里，日本大部分地區都在其射程之內，對日本的軍事威脅就會增加。

日本、美國和韓國14日在東京由負責朝鮮問題的高級官員舉行會談。討論了如何應對朝鮮報道新型遠程巡航導彈發射的消息，並重申旨在通過對話和制裁實現朝鮮無核化的政策。

日本外務省亞太地區局長船越健裕強調，“日美韓合作在應對朝鮮的核導彈開發方面變得越來越重要”，並認為朝鮮此舉將威脅地區的和平與穩定，表達了關切。同時再次為解決綁架問題尋求合作。

美國朝鮮問題特別代表金成說：“我們希望朝鮮能夠積極回應無條件對話的呼籲。”韓國半島和平談判負責人盧圭悳提到了向朝鮮提供人道主義援助的可能性。