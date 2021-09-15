拜登：“我對米利將軍很有信心”

美國共和黨參議員馬可·盧比奧（Marco Rubio）9月14日致信總統拜登，呼籲解僱最高將領、參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）將軍。白宮發言人珍·普薩基(Jen Psaki )15日表示：拜登對美國參謀長“充滿信心”。美國總統拜登15日也表示：“我對米利將軍很有信心” 。

廣告 繼續瀏覽後續

《華盛頓郵報》14日爆料，米利在前總統特朗普2020年選舉失利後，私下主動兩次致電給中國將領，保證美國不會攻擊中國。盧比奧在致拜登的信中寫道：“米利將軍的這些行為表明，他明顯缺乏健全的判斷力，我敦促你立即解僱他”。

他說：“我不必告訴你，高級軍官泄露美國軍事行動機密信息所帶來的危險。但我要強調的是，這種顛覆行為破壞了總統在與外國交往中談判和運籌這個國家的國家權力工具的能力。”

盧比奧是參議院情報委員會中排名第一的共和黨參議員，能接觸頂級機密情報。他說，米利不僅無視國家安全，“更令人震驚的是，報道顯示米利將軍干涉了文職總司令可以下令進行核打擊的程序”。

根據《華盛頓郵報》的報道，米利當時召集參謀部軍官開會，他告訴與會軍官，如果特朗普下令攻擊，首先第一個應該被告知的人就是他。

當與會軍官雙眼緊張地盯着米利時，米利要求所有與會軍官逐個表態“發誓”。

盧比奧在信中寫道：“這是一個危險的先例，未來可能會被米利將軍或其他人使用。這有可能破壞美國文官控制軍隊的既定原則。”

盧比奧重申拜登“必須立即解僱米利將軍”，並警告“美國的國家安全和領導世界的能力處於危險之中”。

特朗普回應：難以置信米利給中方提供攻擊信息

前總統特朗普周二接受媒體電話採訪時回應對米利的爆料說：“如果確實發生了這樣的事情，真是很難讓人相信，他給中國打電話，做這些事情，並願意向他們提供攻擊信息，或在攻擊之前（就提供信息），這是叛國罪。”

特朗普辦公室隨後發表書面聲明，痛批米利是個“蠢蛋”（dumbass），並強調特朗普認為，若爆料屬實，米利背着總統私通中國，該依叛國罪受審。

《華盛頓郵報》專欄作者喬什·羅金（Josh Rogin）14日稍晚在推特上發文說，特朗普政府的國家安全高級官員就傳米利將軍與中方將軍秘密通話一事表示，在不涉及當時與中方打交道的任何其他高級官員的情況下，米利進行跟中國相關的自由職業外交很危險。

“米利在打這些電話的時候，美國政府正處於與中國進行非常複雜的討論和對其採取行動的階段。他在沒有任何機構間協調的情況下採取這種行動是令人吃驚的。

風險是米利可能導致中方誤判，並採取某種後果深遠的外交、經濟或軍事行動，因為他發出了錯誤的信號，對他打電話的對象背景沒有了解。”