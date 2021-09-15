阿富汗：塔利班再次被指控殺害平民

阿富汗政府前駐聯合國大使納西爾-艾哈邁德-安迪薩星期二呼籲聯合國重新調查塔利班的侵犯人權行為。上周，聯合國人權理事會指責喀布爾的新統治者越來越多地採用暴力手段鎮壓示威活動。據英國媒體報道，塔利班已經在潘傑希爾殺害了20名平民。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道稱，阿富汗塔利班再次被指控殺害平民。在9月13日星期一發布在社交媒體上並被BBC部分轉載的一段視頻中，一名路人被塔利班包圍，帶到路邊並被處決，而這名當地人堅持說他不是士兵，儘管他穿着軍裝。記者解釋說："這是在潘舍爾山谷非常普遍的一種穿衣方式。”

據英國頻道稱，自塔利班於8月佔領喀布爾以來，該地區至少有20名平民被殺。而BBC應其家人的要求，提供了其中一名受害者的名字：阿卜杜勒-薩米，一名被指控向被塔利班逮捕的抵抗戰士出售SIM卡的店主。據目擊者稱，幾天後，他的屍體被扔在他家門口，死者有被折磨的痕跡。潘傑希爾是塔利班勝利後最後一個抵抗的地區。

塔利班否認有任何殺害平民的行為。

但是，關於喀布爾新主人實施虐待的報告正在成倍增加：周一，聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特解釋說，她收到了關於謀殺前阿富汗士兵和逮捕曾為前政府工作的平民及其家人的可靠指控。儘管塔利班一再聲稱他們都獲得了大赦。

9月14日星期二，在日內瓦，阿富汗前政府的人權大使納西爾-艾哈邁德-安迪沙呼籲聯合國立即對塔利班犯下的暴力行為進行調查。納西爾-艾哈邁德-安迪沙在8月24日已經發出呼籲，但沒有成功之。納西爾-艾哈邁德-安迪沙再次嘗試讓人們聽到他的聲音。

據阿富汗前政府的人權大使納西爾-艾哈邁德-安迪沙稱，"與之前的謹慎樂觀相反，在塔利班的統治下，阿富汗的實地情況繼續惡化。” 他說："現在提出的臨時政府不僅危及國家的民族團結、政治和社會多樣性，並加劇了緊張局勢。”同時，納西爾-艾哈邁德-安迪沙再次重申了塔利班對婦女權利和阿富汗國際義務的公然無視。

據納西爾-艾哈邁德-安迪沙說，"今天，世界不能也不應該保持沉默，因為數百萬人擔心他們的生命和權利，一場人道主義危機正在該國展開。婦女和女孩尤其面臨風險。”