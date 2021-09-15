韓國宣布從潛艇發射彈道導彈

韓國總統辦公室表示，9月15日下午韓國進行了首次水下發射彈道導彈試驗，稱從一艘3000噸級的潛艇上發射的一枚國產導彈飛行了設定距離，並擊中指定目標。聯合國安理會周三就朝鮮問題召開緊急會議。

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韓國方面聲明說，該武器有望幫助韓國遏制潛在外部威脅、增強防衛並促進朝鮮半島和平。在這次試驗之前，韓國軍方在周三早些時候發現朝鮮方面發射了兩枚短程彈道導彈。

韓國軍方宣布，周三朝鮮向臨近海域發射了兩枚彈道導彈。 這次導彈試驗正值中國外長訪問首爾、就平壤最近試驗新型遠程巡航導彈進行會談之際。

韓軍聯合參謀本部在一份聲明中說，當地時間周三下午，兩枚彈道導彈從朝鮮中部地點射向朝鮮半島東海水域，"韓國和美國情報機構正在詳細分析"。如果周三試射的被證實是彈道導彈，則是平壤自今年 3 月以來的首次相關試驗，違反了聯合國的制裁措施。

日本海岸警衛隊稱，朝鮮導彈落在日本專屬經濟區水域之外。日本首相菅義偉表示，此次導彈試驗"令人憤慨"，譴責它對地區和平與安全構成威脅。

中國外長訪問首爾

此次發射是在中韓兩國外長在首爾就朝鮮最近的導彈試驗以及平壤與華盛頓之間的無核化談判陷入僵局會談之際進行的。

文在寅總統對王毅表示，他讚賞北京在推動解決朝核僵局方面所起的作用

韓國總統文在寅會見了來訪的中國外長王毅。在朝鮮試射彈道導彈消息傳出前，王毅曾表示希望各方確保"朝鮮半島的和平與穩定"。

據韓聯社報道，文在寅在會晤王毅時指出，不僅朝鮮，其它國家也在從事軍事活動， "鑒於此，我們都必須為恢復對話而共同努力。"