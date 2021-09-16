據巴基斯坦官員表示，阿富汗塔利班一個月前重掌政權後，身穿罩袍布卡（burqa）的阿富汗女子足球隊球員已越界逃入巴基斯坦。這群青少年球員和她們的教練與家人上個月曾試圖逃離阿富汗，但因為喀布爾機場發生重大炸彈攻擊案，因此滯留在國內。一個國際非政府組織寫信給巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan），敦促准許入境巴基斯坦。」總共有逾75人從北部跨越邊境，然後南下到巴基斯坦拉合爾（Lahore），接受當地人贈送花環歡迎。塔利班新政府是否允許女子足球以及體育存在，尚且沒有做出決定。

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據法新社報道稱，阿富汗女子足球隊逃至巴基斯坦。這群青少年球員和她們的教練與家人上個月曾試圖逃離阿富汗，但因為喀布爾機場發生重大炸彈攻擊案，因此滯留在國內。

總部位於倫敦的非政府組織（NGO）「足球促進和平」（Football for Peace）成員海德（Sardar Naveed Haider）說：「我收到另一個總部位於英格蘭的非政府組織提出營救他們的請求，所以我寫信給巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan），他准許他們入境巴基斯坦。」

昨天總共有逾75人從北部跨越邊境，然後南下到拉合爾（Lahore），接受當地人贈送花環歡迎。

據法新社說，塔利班1990年代統治阿富汗時，就規定禁止女性參加所有體育活動，如今再度執政後明言要限制女性參與運動的權利。一名塔利班高階官員曾告訴澳大利亞媒體，女性沒有必要從事體育活動。

阿富汗體育局局長魯斯塔姆紮伊（Bashir Ahmad Rustamzai）星期二說，塔利班高層領袖仍未就此議題做決定。