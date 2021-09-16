除核動力潛艇外 澳大利亞將首次獲得美國“戰斧”巡航導彈

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澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）9月16日出席記者會表示，“我們將加強我們的遠程打擊能力，包括將在澳大利亞皇家海軍‘霍巴特’級驅逐艦上使用的‘戰斧’巡航導彈，以及用於我們澳大利亞皇家空軍能力的聯合空對地對峙導彈。”15日早些時候，美英澳三國宣布組建新的印太夥伴關係，即“AUKUS”的三邊安全倡議，美國總統拜登宣布將幫助澳大利亞獲得核動力潛艇。

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莫里森在記者會上說，“澳大利亞幾十年來在本地區享有的相對溫和的安全環境已經過去了。毫無疑問，我們已經進入了一個新的時代，對澳大利亞和我們的夥伴、朋友以及整個地區的國家來說，都有新的挑戰。”他說，“這一挑戰將需要我們澳大利亞人，以及我們所有對我們地區的和平、穩定和安全有共同願景的人，使所有國家都能享受我們地區的友誼、貿易和我們人民的機會，使他們能夠實現他們對自己國家的期望，就像我們對我們國家的期望。這就是我們所追求的。這也是澳大利亞人和我們的朋友一直在尋求的。”

莫里森說，“今天，我宣布一個新的夥伴關係，一個新的協議，我把它描述為一個永遠的夥伴關係。一個最古老和最值得信賴的朋友之間在新時期的永久夥伴關係。一個永遠的夥伴關係，將使澳大利亞能夠保護我們的國家安全利益，保證澳大利亞人的安全，並與我們在整個地區的夥伴合作，實現我們地區的穩定和安全。”他說，“我們今天宣布的這一永久夥伴關係是自《澳新美安全條約》本身以來為實現這些目標而採取的唯一最偉大的舉措。這是我們能夠採取的最大的一步，以推進我們在這個國家的防務能力，不僅僅是在現在，而是為未來。”

莫里森說，“可以說，這已經有一段時間了。這些類型的永久夥伴關係不會在一夜之間發生。它是巨大的耐心、巨大的決心的產物，是我們國家之間建立的深厚關係的產物，實際上也是我們能夠在領導人之間、部長之間、我們的系統之間在更長時間內建立的個人層面的工作關係的產物，當然是在國防軍司令和國防部長、外交和貿易部的領導下，在世界各地，但特別是在這些國家參與的許多任務中。”他說，“這是一種永遠的夥伴關係，我國政府一直在努力追求加強合作，深化我們的一體化，以儘可能最好和最強大的方式定位澳大利亞，並為我們地區的穩定和安全作出貢獻，這將使我們地區的所有人受益，沒有例外。”

莫里森說，“作為我們的第一個重大舉措，正如我們今天所宣布的，澳大利亞要實現一個核動力潛艇艦隊。不是核武裝，是核動力。並在十年內在澳大利亞的阿德萊德開始建造。核動力潛艇有明顯的優勢，有更強的續航能力，速度更快，功率更大，更隱蔽，運載能力更強。這些使核動力潛艇成為澳大利亞所需要的實質性能力提升。”他說，“作為這第一個倡議的一部分，它幫助我們建立區域復原力。這是第一次向澳大利亞提供這種技術。事實上，還有一個國家早在50年代末就獲得了這種技術，那就是來自美國（幫助）的英國。正如華盛頓的總統已經非常清楚地表明，這是一次性的。這是一個非常特殊的安排，對澳大利亞非常重要。”

莫里森說，“當我們在2016年作出決定時，澳大利亞並不處於建造和運營一艘核動力潛艇的位置。這不在考慮之列。由於一系列的原因，它並不在桌面上。因此，我們作出的不繼續建造‘攻擊’級潛艇（Attack Class）並走這條路的決定，不是思想的改變，而是需求的改變。目標一直保持不變，澳大利亞人期望我作為總理，確保我們有最好的能力來保證他們的安全，並儘可能不受阻礙地追求這一目標。而這正是我所做的。”他說，“自2016年以來的發展，現在確實使核動力潛艇艦隊成為澳大利亞的一個可行的選擇，這也是我最初責成國防部長調查的內容。我們現在得到了美國和英國的支持和專業知識。下一代核動力潛艇將使用反應堆，在潛艇的生命周期內不需要補充燃料。”

莫里森說，“澳大利亞這裡的民用核電能力不需要追求這種新能力。這些都是澳大利亞所擁有的技術和機會方面改變遊戲規則的差異，但在我們地區的戰略環境中也有改變遊戲規則的發展，這些發展繼續以甚至在五年前沒有設想到的速度加快。”他說，“攻擊類項目中必然會有合同門的存在。這些門的存在是有原因的。在你通過這些關口之前必須作出決定，因此，當我們正在尋找下一個關口時，我們已經決定不通過它作為攻擊級項目的一部分，而是現在追求這條道路，使我們有更大的能力來滿足戰略需要。”

莫里森說，“我再次強調，這是關於推進器。這不是關於獲得核武器。澳大利亞對這一點沒有興趣。沒有這方面的計畫，沒有這方面的政策，沒有這方面的考慮。這不在我們的議程上。我們將繼續履行我們在《不擴散核武器條約》下的所有義務，正如我們在這次演習中的夥伴也將這樣做。”他說，“為了確保達到嚴格的標準，一個新的多機構工作組已經成立，以管理我們通往核動力海上潛艇能力的途徑。在未來的18個月里，該工作組將與我們的美國和英國夥伴合作，以確保支持核管理的全套要求，包括廢物監管、培訓設施、基地、勞動力和我們的森林結構都已到位。我們非常認真地對待這種核能力的管理責任。這是一個永久夥伴關係的永久責任。”

莫里森說，“在澳大利亞，我們並不是從一開始就這麼做的。澳大利亞在盧卡斯高地擁有安全和可靠運行的核反應堆的悠久歷史，離我在薩瑟蘭郡的家並不太遠。我們已經建立了世界一流的核安全和監管能力，此外，我們還擁有幾十年安全運行和維持潛艇的經驗。”他說，“我們對核動力潛艇技術的獲取雖然將構成一套戰略威懾能力的一部分。這並不是我們唯一要做的事情。我們的國防投資在未來只會增加。提升只會上升，不會回落。我們將不得不做更多。我們作為一個政府已經投入了更多。我們已經提前將我們的國防開支占我們經濟的比例提高到了2%以上，我們將不得不繼續向前推進，不僅僅是為了履行我們為發展這種核動力潛艇能力而作出的這些重大承諾，還有為確保我們保持澳大利亞人的安全以及我們在未來擁有一個穩定和安全的地區所必須的許多其他能力。”

莫里森說，“今天我宣布，除了作為2024年結構計畫的一部分宣布的採購外，我們將加強我們的遠程打擊能力，包括將在澳大利亞皇家海軍‘霍巴’特級驅逐艦上使用的‘戰斧’巡航導彈，以及用於我們澳大利亞皇家空軍能力的聯合空對地對峙導彈（擴展範圍）。國防部長和國防軍總司令可以進一步談論這些問題。這些能力將與我們計畫中的澳大利亞‘柯林斯’級潛艇艦隊的壽命延長相配合，我強調，這仍然是世界上最有能力的常規潛艇之一，並將加強我們在向核動力潛艇艦隊過渡期間威懾和應對潛在安全挑戰的能力。”

莫里森說，“正如我所指出的，我們將不會繼續進行攻擊級潛艇項目，並已向（法國）海軍集團，當然也包括法國政府和馬克龍總統告知這一決定。我想強調的是，法國仍然是太平洋地區一個非常重要的合作夥伴。世界上很少有其他國家，如果有的話，能像法國那樣理解太平洋的重要性並一直致力於太平洋。這些是馬克龍總統和我在許多場合討論過的問題。我們對我們的太平洋大家庭有着深深的熱情，對他們有着深深的承諾，我期待並希望看到我們繼續下去，一旦我們退出對法國來說顯然是一個非常困難和令人失望的決定。”

莫里森說，“我理解這一點。我尊重它。但作為一個總理，我必須作出符合澳大利亞國家安全利益的決定。我知道，法國也會這樣做。而且我知道，最終，這將被理解，我們將能夠繼續為我們許多共同的目標和目的而合作，因為從根本上說，我們有相同的價值觀，我們有相同的願景。”他說，“我承認這一宣布將給目前受雇於‘攻擊級’潛艇項目的人帶來不確定性，包括在國防和工業領域。我知道，你們為實施攻擊級計畫作出了不懈的努力。在這樣做的過程中，你們培養了一些最需要的技能，不僅是在這個國家，而且是在世界任何地方。在確保這種新能力方面，你們對澳大利亞的未來至關重要。”

莫里森說，“我們在你們身上所做的投資，以及我們對該項目與攻擊班到現在所做的投資，是一項為我們在這個關鍵時刻作為一個國家向前邁進奠定基礎的投資。由於政府承諾着手進行二戰以來澳大利亞皇家海軍最大規模的重建，對你們的技能有着前所未有的需求。我們需要你們。我們需要你們。我們仍然需要你們，我們將繼續徵召你們參與這一偉大的國家努力，以確保已經開發的技能與這一偉大的國家事業保持一致。”他說，“政府的關鍵國防優先事項之一是建立我們持續的海軍造船計畫。這當然會因這些決定而得到加強，並將得到‘AUKUS’夥伴關係的進一步支持，該夥伴關係將為未來提供更多的能力，其中一些甚至尚未想象到。”

問答環節中，記者提問說，“總理，如果中國把這看作是一種挑釁，核動力潛艇、巡航導彈、遠程空中導彈；他們不會把這當作冷戰類型的武器集結嗎？你是否準備好接受來自中國的更多經濟貿易制裁以回應此事，以及你是否尋求與習主席會面以解釋這一切是怎麼回事？”莫里森回答說，“這種接觸已經與中國開始了，正如它與該地區許多國家一樣，包括我們在日本和印度的四方安全對話機制夥伴。我昨晚與莫迪和菅義偉交談。當然，我說我，我和阿德恩總理談過。在我們討論這些問題和與中國的接觸時，我今天會有進一步的通話，並且公開邀請習主席和我討論這些和許多其他事項。”

莫里森說，“這一直都在那裡。澳大利亞仍然願意討論這些問題和所有對印太地區重要的問題。我相信並希望我們都有一個共同的目標，那就是建立一個和平的印度-太平洋，各國的主權和獨立得到理解和尊重，並使他們自己的公民能夠繁榮發展。”他說，“現在，這正是我們大家所希望的。各國從自己的戰略利益出發作出決定，建立自己的國防能力，這並不是一件罕見的事情。中國作出了同樣的決定，我們區域內的其他國家也是如此。因此，我不認為這應該被看作是非同尋常的或你所建議的術語。任何按照你所建議的方式作出的回應，我都不認為與澳大利亞所做的事情相一致。”

記者問，“總理，你要向法國海軍集團支付多少賠償，賠償的美元數字是多少，如果你能為我們提供的話？你是否與馬克龍總統談過，如果是，他的反應是什麼？然後，我想問你的另一件事是，如果你看一下北約，例如，第5條集體防禦，它要求每個成員來對其他成員的防禦性攻擊。我們沒有這樣做，儘管現在在《澳新美安全條約》和‘AUKUS中’作出了所有的承諾，大量的美元進入。現在是美國、英國和我們作出（北約）第五條承諾的時候了嗎？”

莫里森說，“我們對我們與美國和我們在該地區的許多其他夥伴的安排非常、非常滿意。不，我們並不追求那些類型的安排。我們認為，《澳新美安全條約》和我們擁有的許多其他夥伴關係和協議符合我們的安全利益，並為我們提供了非常好的服務。而‘AUKUS’將其提升到一個全新的水平，一個全新的水平。因此，我們對這一舉措給我們帶來的結果感到非常滿意。”莫里森說，“關於馬克龍總統，他和我在6月底有一個非常長的晚餐約定和討論，就在我與拜登總統和約翰遜總理在卡比斯灣會面後不久。他也在那裡。因此，我們能夠詳細討論印太地區的戰略形勢，以及澳大利亞的能力需求是什麼。我能夠非常清楚地說明，在常規潛艇能力是否能夠解決這些問題方面存在着非常現實的問題。”

莫里森說，“因此，我非常清楚。我們一直在行動。正如我指示國防部長在我們與海軍打交道時要完全真誠地行事。從來沒有任何，從來沒有任何確定性，認為這是一個漫長和艱苦的過程，它將導致我們現在的結果，並擁有這種能力。事實上，如果我們不能獲得這種技術並擁有一支核動力潛艇艦隊，那麼‘攻擊’級潛艇是我們能夠利用的最好的常規潛艇。而且我們仍然持這種觀點。如果你正在尋找一艘常規潛艇，如果這就是你所需要的，‘攻擊’級是一艘偉大的潛艇，海軍集團是一個提供這樣一艘潛艇的偉大組織”。他說，“而法國政府對這一舉措給予了巨大的支持。我非常感謝馬克龍總統，因為他和我就這個項目進行了許多討論，事實上我的前任也就這些問題進行了討論。”

莫里森說，“所以，當然，他們很失望。我們已經能夠直接向馬克龍總統傳達，我已經向他傳達了這一決定，並且這一傳達得到了跟進，昨晚國防部長和外交部長與他們的同行之間進行了電話討論。當然，他們很失望。但我想說清楚。這絕不是以任何方式、形狀或形式反映‘攻擊’級潛艇、海軍集團以及法國政府和實際上馬克龍總統個人對這一項目的承諾。他們一直是良好的合作夥伴。這是關於我們的戰略利益、我們的戰略能力要求和一個變化的戰略環境。而我們不得不作出這個決定。”

記者問，“我們將得到英國製造的‘機敏’級潛艇還是美國製造的‘弗吉尼亞’級潛艇？澳大利亞納稅人的一個預期成本是多少？”莫里森說，“好吧，我將請國防部長對我的回答進行補充。作為‘AUKUS’的第一項舉措，我們已經同意做的是現在實施這個12到18個月的計畫，尋找最有效的途徑來為澳大利亞提供潛艇艦隊。”記者問，“白宮官員介紹說，這艘核動力潛艇將使澳大利亞有能力在印度-太平洋安全方面發揮更高的水平，並增強美國的能力，你認為美國是否期望我們在該地區採取更積極的軍事行動，情況是否如此？澳大利亞人是否應該期待對中國採取更多的軍事行動，在應對安全威脅的變化方面可能會產生什麼影響，我的意思是，不是針對中國，你認為這對南中國海的緊張局勢也會產生什麼影響？”

莫里森說，“好吧，澳大利亞將繼續與我們在該地區的夥伴合作，就像我們長期以來所做的那樣。顯然，‘AUKUS’夥伴關係使我們能夠為澳大利亞和我們的夥伴提供能力，使我們能夠比現在做得更好。而這將有助於該地區的穩定。它實際上有助於一個安全的印度-太平洋，而且我認為其提供了一個更加自由和開放的印度-太平洋，無論是在南中國海還是其他地方。你看，這就是我們的目的。我們的目的是促進一個自由和開放的印度-太平洋，我們與所有尋求這一目的的人一起。”記者問，“我們是否期望從現在到這些潛艇交付的這段時間內，美國在該地區的存在得到加強？”

莫里森說，“這些是我們正在與美國和英國直接討論的問題。它們也是我們正在與法國人討論的事項。而且我希望我們繼續與法國人討論這些問題。你可以期待看到澳大利亞與越來越多的夥伴合作，但特別是與美國和英國合作，作為這一安排的結果，以確保我們在該地區滿足我們的戰略需求，並確保這些工作謹慎進行，並按照你所期待的所有常規協議和保護措施進行。”他說，“當我們進入最新的澳新會談時，通常外交部長和國防部長會在這裡與我一起宣布這樣的消息，但他們已經在實地工作，在進入2021年澳新會談時研究‘AUKUS’和它的直接影響。因此，簡短的回答是，我們可以期待，是的，但我今天沒有宣布與此有關的消息。如果有，那麼顯然我們會這麼做。”