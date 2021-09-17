上合組織峰會再聚焦阿富汗 頒發伊朗未來成員票

上海合作組織今天在塔吉克斯坦杜尚別舉行峰會，聚焦阿富汗議題。會議以視頻方式舉行。各國首腦會上講話，多有不同側重。今天的會議，決定吸收伊朗為該組織未來成員。

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據法新社說，俄羅斯總統普京周五說，由莫斯科和北京領導的上海合作組織（SCO）必須將自己強調是塔利班的合作夥伴，以便敦促塔利班履行打擊 恐怖主義 的承諾。

該報道說，上海合作組織彙集了印度、中國、俄羅斯和幾個中亞國家，其目的是為了制衡美國的影響力，即使其具體行動仍然有限。

普京通過視頻參加了在塔吉克斯坦首都杜尚別舉行的上海合作組織峰會，他說："重要的是調動該組織的潛力，以儘快促進與一個包容性的阿富汗間對話，並阻止來自該國的恐怖主義、毒品販運和宗教極端主義的威脅。”

普京補充說："塔利班幾乎控制了阿富汗的全部領土，必須鼓勵阿富汗新當局履行他們的承諾，" 普京提到塔利班的"建立和平，使公共生活正常化並保證所有人的安全的承諾。

據該報道，中國領導人習近平也通過視頻參加了峰會，他對普京的觀點表示贊同，習近平呼籲 "鼓勵阿富汗建立一個廣泛和包容的政治框架"，"堅決打擊一切形式的恐怖主義"，並與鄰國和平共處。

法新社說，北京與阿富汗有着76公里長的邊界。

塔吉克斯坦總統埃莫馬利-拉赫蒙在峰會上呼籲建立 "圍繞阿富汗的可靠安全帶"，以防止 "恐怖組織 "的可能擴張。塔吉克斯坦與阿富汗有1,357公里的邊界。

巴基斯坦總理伊姆蘭-汗則讚揚了 "結束阿富汗40年戰爭的難得機會"，同時呼籲塔利班確保所有族裔群體在其政府中的存在。

據該報道，伊朗在周五的杜尚別峰會上被批准成為上海合作組織的未來成員，並宣布伊朗將在10月主辦關於阿富汗問題的四方會議，有俄羅斯、伊朗、中國、巴基斯坦參加。

俄羅斯一直認為塔利班運動是恐怖主義，但多年來一直在與它進行對話。自塔利班掌權以來，莫斯科一直保持着和解的態度，因為塔利班承諾不允許 "恐怖 "組織在那裡立足，不攻擊他們的鄰國，特別是俄羅斯的中亞盟友，並遏制海洛因和鴉片貿易。

據路透社今天引述中國官方消息，中國國家主席習近平周五表示，中國願繼續分享市場機遇，力爭未來五年同上合組織國家累計貿易額實現2.3萬億美元目標，優化貿易結構，改善貿易平衡；各成員國應加強協作，推動阿富汗局勢平穩過渡，引導阿富汗搭建廣泛包容的政治架構，奉行穩健溫和的內外政策。

新華社援引其視頻出席上海合作組織成員國元首理事會第21次會議時稱，要堅定製度自信，絕不接受“教師爺”般頤指氣使的說教，堅定支持各國探索適合本國國情的發展道路和治理模式。要支持各自平穩推進國內選舉等重要政治議程，絕不允許外部勢力以任何借口乾涉地區國家內政，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

據中國官方消息引述習近平，“一時強弱在於力，千秋勝負在於理，解決國際上的事情，不能從所謂‘實力地位’出發，推行霸權、霸道、霸凌，應該以聯合國憲章宗旨和原則為遵循，堅持共商共建共享。”

據習近平稱，阿富汗局勢已經發生重大變化，外國軍隊撤出後，阿富汗歷史翻開了新的一頁，同時，阿富汗仍面臨諸多艱巨任務，需要國際社會特別是地區國家支持和幫助。

習近平稱，上合組織各國都處在發展關鍵階段，應堅持開放合作導向，相互成就發展振興的美好願景。“我們要持續推進貿易和投資自由化便利化，保障人員、貨物、資金、數據安全有序流動，打造數字經濟、綠色能源、現代農業合作增長點。”

他強調，要踐行真正的多邊主義，反對打着所謂“規則”旗號破壞國際秩序、製造對抗和分裂的行徑。要恪守互利共贏的合作觀，拆除割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘，營造包容普惠的發展前景。（完）

中國國家主席習近平周五就阿富汗問題建議稱，推動阿富汗局勢儘快平穩過渡，支持阿富汗國內各方通過對話協商早日達成包容性政治安排；敦促阿富汗有關方面堅決打擊境內恐怖組織，採用標本兼治方法予以徹底根除，防止踞守阿富汗的恐怖勢力為禍四方。

路透社引述央視新聞消息指，習近平會上說，“作為阿富汗困難局面的始作俑者，某些國家更應該吸取既往教訓，對阿富汗未來發展承擔應盡責任。”

習近平表示，要從理性務實角度出發，同阿富汗各方展開互動，引導推動阿富汗新的政權架構更加開放包容，奉行溫和穩健的內外政策，同世界各國特別是周邊鄰國友好相處。習近平並強調，要在尊重阿富汗主權、獨立、領土完整前提下，協助貫徹“阿人主導、阿人所有”的基本原則，讓阿富汗各族人民自主掌握國家前途命運。