日本自民黨總裁選舉拉開帷幕 候選人或比賽對北京強硬

日本自民黨總裁選舉9月17日進行候選人登記，為選戰正式拉開帷幕。完成登記的候選人共有4人：前外務大臣岸田文雄、前總務大臣高市早苗、現任行政改革擔當大臣河野太郎以及代理幹事長野田聖子。

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現任日本首相菅義偉本月初宣布放棄競選自民黨總裁連任，所以在日本政壇掀起新一波合縱連橫。由於自民黨目前在國會佔有多數席位，因此奪得自民黨總裁選戰勝利者自然成為下一任日本首相。

日本自民黨總裁選舉共有766張選票，包括383張自民黨國會議員票和383張基層黨員票。投計票將於本月29日舉行。新總裁任期3年，至2024年9月。

星期五下午，4位候選人在自民黨本部進行演講，就參選的理由和主要政見展開論述。雖然個人政見涵蓋內政外交方方面面，各人對中國的態度特別引人注目。

曾經擔任過外務大臣和防衛大臣、目前擔任行政改革擔當大臣的河野太郎表示，日本和國際社會應該堅決應對中國改變地區現狀的企圖，“要讓中國知道，違反國際規則就必須付出一定的代價。”河野還表示，“要與有共同價值觀的國家緊密合作”。

受到現任首相菅義偉支持的河野太郎在南中國海和尖閣諸島（中國稱釣魚島）問題上一向立場強硬，多次強調中國的軍事威脅，並強調日本需要加強自身的防衛。他在去年9月的一次演講中表示，“我擔任外務大臣時非常謹慎，沒有說中國是威脅，但是作為防衛大臣，我必須說，中國已經成為日本的安全威脅。”

被視為河野太郎最大競爭對手的前外務大臣岸田文雄以前在對中國態度上被視為鴿派。但是近來由於中國在南中國海、東中國海以及台海的強勢甚至好戰行為，岸田文雄的對華立場也越來越強硬。岸田近日接受媒體訪問時曾經表示，如果他當選，他將會把抗衡中國當作首要任務。此言一出，反響熱烈。

岸田在接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時表示，為了捍衛“自由民主法治和人權等基本價值觀，我們將與美國、歐洲、印度和澳大利亞等理念相同國家合作，反對專制制度”。

根據英國廣播公司（BBC）的報導，岸田文雄在接受媒體訪問時還針對台灣問題表達嚴重關切。“台灣處在美中對峙的最前沿，”他說。“看看香港和維吾爾族人的情況，我強烈感受到，台灣海峽將是下一個大問題。”

受到前首相安倍晉三力挺的前總務大臣高市早苗也是外交政策和對中國態度上的鷹派。安倍2006年首次出任首相時，就把高市延攬入閣，擔任內閣府特命擔當大臣。高市並於2007年8月15日二次大戰結束紀念日帶職參拜靖國神社。高市不僅贊成參拜靖國神社，還表示當選自民黨總裁和首相之後，她也會繼續參拜靖國神社。

高市在談到中國時表示，為應對中國的海警法，必須修改日本海上保安廳的相關法律，“構築可以應對新型戰爭的國防體系，衛星、無人機、超高音速武器等都在考慮範圍之內”。她還表示要強化訓練和裝備，增加國防預算。

儘管第四位候選人代理幹事長野田聖子自外交和中國問題上發言不多，整個自民黨內強化對北京立場的趨勢卻越來越明顯。有人戲稱，自民黨總裁競選大戰，比賽對中國強硬就是重要的項目之一。