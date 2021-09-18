美軍承認喀布爾無人機襲擊是“悲劇性的錯誤“

在美國從阿富汗撤離的最後幾個小時，一次無人機襲擊並沒有殲滅喀布爾國際機場的恐怖分子，反而導致多達10名平民喪生，其中包括一名救援人員和7名兒童。

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駐該地區的美軍指揮官9月18日作出這一承認。此前，當地人和媒體報道稱，“地獄火”導彈8月29日擊中的目標從未構成任何威脅，這引發了軍事調查。

美國中央司令部司令肯尼斯·“弗蘭克”·麥肯齊（Kenneth “Frank” McKenzie）上將通過視頻在五角大樓對記者說：“發動這次襲擊是因為（美軍）當時確實認為，襲擊可以防止我們的部隊和機場撤離人員受到迫在眉睫的威脅。”他說：“我們的調查現在得出結論，這次襲擊是一次悲劇性的錯誤。”

麥肯齊還說：“我們現在評估，這輛汽車和遇難人士不太可能與ISIS-K有關聯。”ISIS-K指的是伊斯蘭國恐怖組織在阿富汗的分支機構，也被稱為“伊斯蘭國呼羅珊組織”。

美國國防部長勞埃德·奧斯汀也為這次錯誤的襲擊道歉。

奧斯汀在一份聲明中說：“我代表國防部的男男女女，向遇難者的倖存家屬表示最深切的哀悼。”。他說：“我們深表歉意，我們將努力從這個可怕的錯誤中吸取教訓。”

這一道歉對美國軍方來說是一個戲劇性的轉變。此前的幾個星期，美國軍方一直在為這一空襲進行辯解。

就在空襲發生的幾天後，美國最高軍事官員、參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）上將為這次襲擊辯護，說空襲是“正義的”。

米利9月1日對駐五角大樓的媒體記者說：“我們從其他各種途徑得知，至少有一名遇難者是伊斯蘭國的協調人……（空襲）正確地遵循了程序。”

但即使在當時，當地的報道也呈現了截然不同的說法——美國無人機襲擊並沒有打死任何ISIS-K的幫手，而是導致了艾茲瑪瑞·艾哈邁迪（Ezmarai Ahmadi）遇襲身亡，他是加利福尼亞營養與教育國際組織的一名救援人員，他當時已經申請赴美國重新安置。

遇難者家人說，其他遇難者包括艾哈邁迪的女兒，以及侄子和侄女。

《紐約時報》和《華盛頓郵報》的報道進一步質疑美國聲稱此次襲擊消滅了一名ISIS-K恐怖分子的說法。

《紐約時報》的調查說，美國官員認為這輛豐田花冠轎車載有爆炸物, 但實際上運的是幾罐水。美軍的空中監視認為艾哈邁迪的幾次停留形跡可疑，但這他的停留是為了接同事和送水。

美軍中央司令部司令麥肯齊星期五說：“我們之所以襲擊，不是因為我們知道我們在犯錯。我們之所以襲擊，是因為我們認為我們有一個正確的目標。”麥肯齊說，他們有“超過60份非常、非常高質量的報告，表明喀布爾及其周邊地區的部隊面臨迫在眉睫的威脅”，其中許多報告都提到白色的豐田花冠。

“很明顯，我們有關這輛白色豐田花冠的情報是錯誤的。”他說。

美國軍方官員說，他們仍然相信，在艾哈邁迪的豐田車被發現的地點之一，ISIS-K圖謀用這款汽車襲擊機場。但他們現在認為，美國幾天前空襲該恐怖組織在楠格哈爾省的活動人員，可能打亂了這次襲擊。

麥肯齊說，美國目前正在考慮向倖存的家庭成員支付所謂的體恤賠償，不過他承認，美軍沒有駐紮在當地，支付賠償金可能會很困難。

這位中央司令部指揮官拒絕透露是否會對參與襲擊的人員採取任何紀律處分，並表示他會承擔最終責任。

人權組織要求更多解釋。

國際特赦（Amnesty International）組織高級危機顧問布萊恩·卡斯特納（Brian Castner）說：“美國現在必須致力於對這起事件進行全面、透明和公正的調查。”