Quad峰會四國領袖將同意 建構安全半導體供應鏈

日本經濟聞新18日引述聯合聲明草案報導，美國總統拜登下周將舉辦由日本、印度和澳洲領袖共同參與的四方安全對話（Quad）實體峰會，屆時美、日、印度和澳洲領袖將會同意採取措施，建構安全半導體供應鏈。

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美國總統拜登24日將主持四方安全對話領袖親自與會的首次高峰會，成立四方安全對話是要加強美、日、印、澳合作，在印太地區抗衡越來越獨斷專行的中國。屆時日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和印度總理莫迪莫迪（Narendra Modi）將共同參與。

日經報導稱，聯合聲明草案表示，為了創設強健供應鏈，四國將會確認它們的半導體供應能力並找出弱點，日經未交代如何取得聯合聲明草案。

聯合聲明也表示，使用先進技術的共同原則，應該以尊重人權為基礎。聯合聲明草案未點名中國，但此舉旨在阻止中國利用先進技術維繫專制政權的作法擴散至全球其他地區。

美國和中國在廣泛議題上爆發爭執，包括貿易和科技領域，拜登今年4月曾表示，美國和盟邦日本將會共同投資諸如5G和半導體供應鏈等領域。

四國領袖可望確認，“為硬體、軟體和服務打造堅韌、多元且安全技術供應鏈，攸關四國的共同國家利益”。聯合聲明草案也為技術發展設定共同原則，明言“技術的設計、發展、治理和應用，應該由我們共享的民主價值以及尊重普世人權來形塑”。

聯合聲明草案未提及中國，是顧慮到印度希望保持它的不結盟地位以及避免與特定國家推動合作。但聯合聲明草案強調，“非法轉移或竊取技術是會動搖全球技術發展根基的共同挑戰，必須加以解決”，顯然是在指中國涉嫌盜用技術。

Quad表示，它希望這些技術發展原則將會“引導不僅此區域而且是全世界，邁向負責、開放且高水準創新”，呼籲國際社會廣泛採用相同原則。