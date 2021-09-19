美國務院證實 又有三十多美國人撤離阿富汗

一些乘客在阿富汗喀布爾的機場正登上飛往卡塔爾的飛機 2021年9月10日

美國國務院9月18日宣布，又有三十多名美國人乘坐包機撤離了阿富汗。國務院發言人內德‧普賴斯（Ned Price）周六發表聲明證實，卡塔爾航空（Qatar Airways）公司的一架包機周五已經從阿富汗喀布爾起飛，機上載有28名美國公民和7名合法的美國永久公民。

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普賴斯在聲明中代表美國政府感謝卡塔爾當局繼續在撤離問題上與美國合作，同時也表示，美國國務院將繼續幫助美國公民和與美國政府有密切關係的阿富汗人離開阿富汗。

聲明最後表示，國際社會歡迎塔利班在這些航班問題上進行的合作，美國政府將繼續參與，使美國公民和阿富汗人享有充分的行動自由。

這是美國在撤出仍留在阿富汗的大約一百名美國人的行動上取得的又一重大進展。在美軍8月31日完全撤出阿富汗後，美國政府曾經表示，還有一、二百名美國人沒有離開阿富汗。

美國阿富汗問題特使紮爾梅·哈利勒紮德（Zalmay Khalilzad）上周五在推特上表示，有更多美國人乘坐卡塔爾航空的飛機離開了阿富汗，但他沒有提到具體人數。

據《國會山報》（The Hill）報導，美國政府沒有具體說明仍有多少美國公民希望能離開阿富汗，但官員們表示，大約有一百人。

白宮9月10日表示，當天有21名美國人撤離了阿富汗，其中19人乘坐卡塔爾航空的班機，另外2名公民與11名美國永久居民則通過陸路旅行離開了阿富汗。

美軍全部撤出阿富汗後，比較大的一次撤離美國人及他國人員的行動發生在9月9日。在有的包機已經等待了超過一周後，塔利班最終允許二百名外國人乘坐包機離開了阿富汗。