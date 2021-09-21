日本新冠感染者驟減 考慮全面解除緊急事態宣言

目前，日本政府已開始考慮解除向19個都道府縣發布的緊急事態宣言，因為新冠新增感染者正在急遽減少。

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菅義偉首相將於28日根據相關大臣和專家的意見做出最終決定。

據多位政府官員透露，全國新冠病毒新增感染人數正在下降，因此政府開始研究向東京等19個都道府縣發布緊急事態宣言將在9月30日到預定的期限後不再延長，全面解除。

20日，日本確診新型冠狀病毒的新增感染者為2224人，這是自7月19日以來，全國新增感染者首次跌破3000人，而東京新增感染者為302人，自7月5日以來首次跌破500人，較前一周同一天的13日（611人）幾乎減半。 由於高傳染性德爾塔毒株的影響，全國每天新增感染人數一時超過25,000人。

一位政府官員表示，由於全國新感染人數正在下降，現在正在“討論是完全取消緊急事態宣言還是一些地區轉向蔓延防止重點地區。”

內閣官房長官加藤勝信在21日的記者會見中指出：在解除緊急事態宣言後，是否還會進入防止蔓延等重點措施地區，要根據具體情況做具體分析。

也有一些政府官員指出，“需要謹慎，因為沖繩每10萬人口中的新感染人數比例仍然很高。”“有必要看看從18日起三連休的外出人數增加了多少。”表示政府將根據情況的發展謹慎研究。

加藤勝信還在21日在記者會上正式宣布，菅義偉將於23日至26日訪問美國。他將出席24日在首都華盛頓召開的日美及澳大利亞、印度的四國首腦會議。與美總統拜登等各國首腦的單獨會談也正在協調之中。

政府計畫在菅義偉首相26日訪美歸來後作出最終決定，並將於28日召開的新冠傳染症對策本部會議上做出正式決定，此後菅義偉首相將舉行新聞發布會。